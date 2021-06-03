Araç muayenede fahiş faiz dönemi

Ekonomik koşullar ve coronavirüs krizi dahi denmeden vatandaşın sırtından her alandan rant yaratılmaya devam ediliyor. Araç sahiplerinin rutin aralıklarla TÜVTÜRK'e yaptırmak zorunda oldukları araç muayeneleri cep yakıyor. Araç muayene ücretlerinin yüksek seviyelerinin yanı sıra uygulanan gecikme zammı “Bu kadar da olmaz” dedirtiyor. Bu durumu yaşayan isimlerden biri de İBB Meclisi'nin CHP'li Üyesi Nadir Ataman oldu. Ataman, araç muayenesindeki fahiş fiyatı şöyle anlattı:

İKİ KATINA ÇIKIYOR

“Araç muayene istasyonları özelleştirildiğinde, birçok kişi gibi biz de karşı çıktık. ‘Burada büyük rant var' dedik. Pandemi dolayısıyla muayeneyi geciktirdiğinizde fahiş fiyat alınıyor. Örneğin muayeneyi bir yıl geciktirirseniz, 372 lira olan ücret 90 liralık egzoz ölçüm parasıyla birlikte 682 lira olarak tahsil ediliyor. Tam 204 lira gecikme faizi alınıyor. Yani neredeyse 2 katı ücret tahsil ediliyor. Bir bankaya gidip kredi çekseniz sizden yıllık yüzde 15.6 faiz alıyorlar. Burada ise yüzde 86 faiz uygulanıyor. Böyle bir faiz tefecide bile yok. Üstelik bir aracın muayenesi sadece 5 dakika sürüyor. Yani yapılan işlemin dakikası 74 liraya geliyor ki; adeta bir soygun yaşanıyor. Bunun mutlaka önüne geçilmesi gerekiyor.”

KARTTAN KOMİSYON

Ataman, uygulamadaki bir başka çarpıklığı da şöyle açıkladı: “TÜVTÜRK, yakın zamana kadar kredi kartı ile tahsilat yapmıyordu. Israrlı talepler üzerine bu ödeme şeklini kabul etti. Ancak şimdi de kredi kartı tahsilatından 14 TL komisyon alıyor. Yani 372 liralık normal bir muayene ücreti kredi kartıyla ödenirse 386 liraya geliyor. Bu da vatandaşın mağduriyetini artırıyor.”

Pandemide iş yapamayan ticarilerden tahsilat sürdü

Otomobil ve motosikletler ilk 3 yaş sonrası 2 yılda bir muayene edilirken, taksi, kamyon, otobüs ve minibüs gibi ticari araçların her yıl muayene yapması zorunlu. Pandemi döneminde iş yapamayan ticari araç sahipleri, hayat normalleşene kadar en azından yıllık ücretlerin alınmamasını ya da ertelenmesini talep ederken, yetkililer bu çağrıyı görmezden geldi. Sadece pandeminin başladığı 2020 yılında, araç muayene süreleri uzatıldı. Bununla birlikte araç muayenesi ile ilgili vatandaşın yaşadığı sorunlar defalarca Meclis'in gündemine gelmesine rağmen, hükümet konu hakkında açıklama yapmaktan uzak durdu.

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