Avrupa Merkez Bankası’ndan ‘iklim değişikliği’ çağrısı: Bankalar için bağlayıcı olmalı

Avrupa Merkez Bankası, iklim değişikliği kaynaklı tehlikelerle mücadele etmek euro bölgesi bankaları için hukuki bağlayıcı bir kural olması gerektiğini söyledi.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyesi Frank Elderson, bankaların iklim değişikliği ile gelen tehlikelerle mücadele etmesinin hukuki bağlayıcılık çerçevesine alınmasını istedi.

Euro bölgesinde faaliyet gösteren 114 büyük bankayı düzenleyip denetleyen ECB, bankaların iklim değişikliği kaynaklı risklerin bilançolarına olan etkisini belirlemelerini ve bu olumsuz etkileri giderecek planlar yaparak kamuya açıklamalarını talep etti.

Elderson, iklim değişikliğinin getirdiği tehlikelerle mücadelenin bankalar için hukuki zorunluluk haline getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek aksi takdirde bankaların kendi belirledikleri “yüksek hedeflere” ulaşamayacağını söyledi.

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Elderson’un bu çağrısına karşılık AB ülkelerinin kanunları ile AB genelinde geçerli düzenlemelerin ECB’nin düzenleme yetkilerine üstünlüğü bulunuyor. Bu durum, ECB’yi geçmişte zor durumda bıraktı.

Geçtiğimiz yıllarda bankaların sorunlu kredileri bilançolarından çıkarması için yeni düzenlemeler başlatan ECB, yetkilerine müdahale ettiği gerekçesiyle Avrupa Parlamentosu mensuplarınca eleştirilmişti. (REUTERS)