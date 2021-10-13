Avrupa’da sanayi üretiminde 16 ayın en sert düşüşü

Avrupa'da euro bölgesinde sanayi üretimi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,7 azaldı. Tedarik sorunları ve küresel ticaretteki yavaşlama, bu gelişmede etkili oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa'da euro bölgesi sanayi üretimi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında geriledi. Bu düşüş, salgın başladığı 2020 yılı Mart ayından bu yana en büyük aylık düşüş oldu.

Tedarik sıkıntıları ve küresel ticaretin yavaşlaması, sanayi üretimindeki düşüşte etkili oldu.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi ise yüzde 1,7'lik bir düşüş gerçekleşeceği yönündeydi.

Bu dönemde düşüş sermaye malları üretiminde yüzde 3,9, dayanıklı mal üretiminde yüzde 3,4, ara mal üretiminde yüzde 1,5, enerjide yüzde 0,5 oldu.

Bölgede sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre ise düşük bazdan dolayı yüzde 5,1 oranında arttı.

Almanya’da da sanayi üretimi ağustosta geçen yıla göre yüzde 1,7 artış kaydederken bir önceki aya göre yüzde 4 düşmüştü.

İlginizi Çekebilir Avrupa'da doğal gaz fiyatları arttı, elektrik üreticileri kömüre yöneldi