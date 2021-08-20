Bakan Elvan: KGF destekli üç yeni mekanizma başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli üç yeni mekanizmayı devreye alacaklarını açıkladı.

SOZCU.COM.TR

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli İş Dünyası Buluşması’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

“Uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman sağlamanın sizler için taşıdığı önemin farkındayız. Buradan hareketle KGF destekli üç yeni mekanizmayı başlatıyoruz” diyen Elvan, bu mekanizmaları şu sözlerle duyurdu:

“İlk olarak, likidite sıkıntısı çeken küçük ölçekli firmalara ilave istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkanını;

İkincisi, imalata dayalı ve ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi desteğini;

Üçüncüsü; ihracat potansiyeli yüksek olan KOBİ'lrobilerin dış pazarlara açılmalarını teşvik etmek için Eximbank kredi destek paketini devreye alıyoruz.”

‘YENİ VARYANTLAR SORU İŞARETLERİ OLUŞTURUYOR’

Elvan’ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

“*2020 senesi mücadele dolu bir yıl oldu. Küresel ekonomi 2. Dünya Savaşı döneminin en derin daralmasını yaşadı. Tüm ülkeler krizin etkileriyle mücadele için genişleyici para ve mali politikalar uygulandı.

*Baz etkisinin de katkısıyla bu sene küresel büyümenin artması bekleniyor. Yeni varyantlar ise soru işaretleri oluşturuyor. Bu yüzden temkinli olunması gereken bir dönem yaşıyoruz.

KÜRESEL ENFLASYON KALICI OLMA RİSKİ

*Artan emtia fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor. Bu artış girdi maliyetleri kanalıyla sanayicimizi doğrudan etkiliyor.

* Küresel enflasyonun kalıcı olabileceği riskini göz ardı edemeyiz.

* Dünyada borçlulukta yaşanan artış da riskleri artırıyor.

‘2021’DE YÜZDE 8 ÜZERİNDE BÜYÜME BEKLİYORUZ’

* Türkiye ekonomisi salgın süresince kapasitesini korudu. Yatırımlardaki artış eğilimi de sevindiricidir. Başta makine-teçhizat olmak üzere yatırımlar artıyor. Baz etkisinin de katkısıyla yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20’nin üzerinde büyüme bekliyoruz.

* Salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda 2021’de yüzde 8 üzerinde büyüme bekliyoruz.

* Öncü göstergeler ekonomide büyüme ve yatırım eğiliminin 3. çeyrekte de sürdüğüne işaret ediyor. 2021’de milli gelirin yüzde 3’ü civarında bir cari açık vermeyi bekliyoruz.

* Kurda oynaklık, enflasyon ve risk primi artış gösterdi. Temel önceliğimiz enflasyon eğiliminin terse dönmesidir. Maliye politikası ile enflasyonla mücadeleye destek veriyoruz. Makroihtiyati tedbirlerin olumlu etkisini görmeye başladık.

* Yılın son çeyreğinde enflasyon eğiliminin belirgin bir düşüş sürecine gireceğini düşünüyoruz.

* Temmuz’da bütçe artışında nispi yükseliş oldu, ancak bu dönemsel bir artış. Mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Bütçe gelişmeleri yıl sonu hedeflerimizle uyumlu gidiyor.

* Borçlanmada yurt içinden yaptığımız dövizle borçlanmayı kademeli olarak düşürmeye başladık.

* Borçlanmada bir diğer amacımız borçlanmanın vadesini de uzatmak. Borçlanmanın ortalama vadesini 34 aydan 52 aya yükselttik. Bununla faiz yükünü azaltarak bütçede alan açmak, bunu da doğru yerlerde kullanmak istiyoruz.

KALFALIK ÜCRETİ ARTACAK, DEVLET KARŞILAYACAK

* Sanayicilerimizin ara eleman bulma konusunda yaşadıkları sorunların da farkındayız. Bu sorunun çözümüne yönelik hazırlıklarımızı da hemen hemen tamamladık. Mesleki eğitim merkezlerine olan ilgiyi artırmak için gençlerin kalfalık döneminde aldıkları ücretleri artıracağız.

* Sanayicinin yükünü hafifletmek içinse de bu merkezlerden eğitim alan öğrencilerin ücretlerini biz ödeyeceğiz. Milli Eğitim Bakanı ile bu konuya ilişkin çok verimli bir toplantı yaptık. Bu alanda atacağımız adımların istihdam piyasalarında ciddi bir dönüşümü teşvik etmesini bekliyoruz.

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