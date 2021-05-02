Balık çiftliklerine Danıştay freni

Mersin'in Silifke ilçesinden Anamur'a kadar kurulması planlanan 19 balık çiftliği için açılan davalarda çevrecileri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Aydıncık İlçesi Yenikaş Mahallesi Soğuksu açıklarına kurulması planlanan 2 balık çiftliğinin ÇED olumlu kararının iptali için açılan davada ret kararı veren Mersin 1.İdare Mahkemesi'nin kararına yapılan itiraz Danıştay 6. Dairesi tarafından esastan bozuldu.

Aydıncık İlçesi Soğuksu açıklarına Agromey Gıda ve Yem San Tic.Sn tarafından yapılması planlanan 2 balık çiftliği için dava açarak ÇED raporunun iptalini istedi. Mahkeme baronun itirazını ehliyet yönünden reddederken, çevre derneklerinin itirazlarının çevreye etkilerinin irdelendiğinde kültür balıkçığı projesinin yapılmasının mevzuata uygun olduğuna karar verdi.

DANIŞTAY KABUL ETTİ

Mersin 1. İdare Mahkemesi'nin ret kararı üzerine Mersin Barosu ve 2 dernek temyiz başvurusunda bulundu. Danıştay 6. Dairesi davacılardan Dokuma ve Kültür Ürünlerini Geliştirme Derneği ile Mersin Çevre ve Doğa Derneği'nin temyiz istemlerini kabul ederken, Mersin Barosu'nun istemini reddetti. Daha sonra başvuruyu değerlendiren Danıştay 6. Dairesi, temyize konu Mersin 1. İdare Mahkemesi'nin kararının, Mersin Barosu Başkanlığı bakımından ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmını onarken davacılar yönünden reddine ilişkin kısmının ise esastan bozulmasına oy birliği ile karar verdi.

“Bu bölge sit alanı, kirlilik denizden kıyıya taşınacak”

Dava açan derneklerin avukatı Semra Kabasakal, bozmanın en önemli gerekçesinden birisinin ÇED raporundaki bilirkişi raporunda balık çiftliklerinin kümülatif etkilerinin ortaya konulması bakımından yeterli olup olmadıkları yönünde herhangi bir tespite yer verilmemesi olduğunu söyledi. Kabasakal şunları söyledi: “Biz iddiamızda burasının sit alanı olan koylar olduğunu belirtmiştik. Yönetmelik gereği burada su ürünleri yetiştiriciliği olmaz demiştik. Tarihi mekanlar var. Sadece denizde bir kirlilik söz konusu olmayacak. Kıyıya da taşınacak.”