Bankacılık sektörünün ilk 6 aydaki kârı önceki yıla göre yüzde 10 arttı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörü Ocak-Haziran döneminde kârını 10 artırdı. Bankaların 6 aylık kârı 33.8 milyar lira oldu.

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Bankacılık sektörünün Ocak-Haziran dönemi net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 33.8 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nın Haziran dönemi verilerine göre sektörün aktif büyüklüğü 6.7 trilyon lira olurken, en büyük aktif kalemi krediler ise 3.9 trilyon TL olarak gerçekleşti. Mevduatlar ise Haziran sonunda 3.87 trilyon TL oldu.

Bankacılık sektörünün aktif toplamı 2020 sonuna göre yüzde 10.2, krediler toplamı yüzde 9.5 arttı, kredilerin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 3.66 oldu.

Sektörünün Haziran’da sermaye yeterlilik rasyosu da yüzde 17.75 oldu. (REUTERS)

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