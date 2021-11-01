Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ücreti 2022’de ne kadar olur?

Türkiye'de askerlik halen erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olarak uygulanıyor. Son çıkarılan yasa ile bedelli askerlik kalıcı hale geldi ancak bedelli askerlik ücreti dudak uçuklatıyor. Bedelli askerlik 2019 yılında 31 bin 343 lira iken, günümüzde 43 bin 150 liraya kadar yükseldi. Bedelli askerlik ücretinin 2022 yılında 46 bin lirayı aşması bekleniyor.

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Her yıl binlerce kişinin faydalandığı bedelli askerlik ücreti merak konusu oldu. Bedelli askerlik tutarı son gelen zamla birlikte 43 bin 150 liraya çıktı. Bedelli askerliğin kalıcı olarak kanunlaştığı 2019 yılından beri bedelli askerlik ücretindeki artış yaklaşık yüzde 38 oldu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2019 haziranında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. Sonrasında kanuna göre memur maaşı katsayısına göre artan bedelli askerlik ücreti sırasıyla her altı ayda bir artırıldı.

2019 Temmuz’unda 33 bin 230 olan ücret, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 ocak-haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

BEDELLİ ASKERLİK 2022’DE NE KADAR OLUR?

Son çıkarılan yasa ile birlikte bedelli askerlik kalıcı hale geldi. Bedel miktarı her 6 ayda bir artarken Ocak 2022'de de memur maaş katsayısı kapsamında bedelli askerlik ücretinin 46 bin lirayı aşması bekleniyor.

KIŞLA ZORUNLULUĞU DA VAR

2011’de, 2014’te ve 2018’de bir kereye mahsus olmak üzere çıkarılan kanunlarla gerçekleştirilen bedelli askerlik uygulamasında ücretler 2011’de 30 bin TL, 2014’te 18 bin TL ve 2018’de 15 bin TL olarak belirlenmişti.

2011 ve 2014’teki uygulamalarda kışla zorunluluğu yoktu. 2018’deki uygulamada ise askerler 21 gün temel eğitim almışlardı. Son kanuna göre ise yükümlüler bir aylık temel eğitimden geçiyor.