Bir esnaf isyanı da Eskişehir’den: 3 dükkanım vardı ikisini sattım, borç bitti ama ben de bittim

CHP Ekonomi Masası çalışmaları kapsamında Eskişehir'de işçi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen CHP Uşak Milletvekili Özkan, Yalım esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. 15 yıldır faaliyet gösteren bir fırıncıyı ziyaret eden Yalım duyduklarına inanamadı. Salgın döneminde hiç destek almadığını ve 20 çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldığını söyleyen fırıncı esnafı ayrıca iki dükkanını sattığını ifade etti.



5 AYDA BİR YER SATTIM

İsminin Metin olduğunu söyleyen esnaf, “Salgın döneminde biz dükkanımızı hiç kapatmadık ama iş de olmadı. 15 yıldır esnafım devlete bir lira borcum yok ama 15 aydır bana destek olmadılar. 3 dükkanım vardı. 5 ayda bir dükkan sattım. Toptancıya, personele, devlete borcum kalmadı ama ben de bittim. Böyle giderse 5 ay sonra bu da kalmayacak. İşletmemden 20 aile ekmek yiyordu. O insanları çıkarmak zorunda kaldım. 75 bin lira destek verileceği söylendi. Gittik bir sürü evrak işi çıkardılar. Sanki almamamız için her şeyi yaptılar. Başından beri hiç kapanmaya gidilmemiş olsak en azından bir dükkanımı kurtarırımdım” diye konuştu.

“DURUM ORTADA”

Yalım ise, “Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik haricinde salgında belki de en az etkilendiğini düşünülen sektörlerden olan fırıncılıkta da durum ortada. Her alanda her sektörde daralma var. 15 yıl sigorta ödeyen bir işletme sahibi hiç destek alamadığını söylüyor. Bu bir utançtır. Kötü yönetilen bir sürecin neticesinde işletmeler, çalışanlar dahil milyonlarca aile etkilenebiliyor. Eğer aşı doğru zamanda gelseydi, torpilli kişilere ayrıcalık tanınmadan herkese yapılsaydı durum bu kadar vahim olamayabilirdi. Ancak ne yazık ülkemizin şanssızlığı salgında da AKP iktidarına denk gelmek oldu” ifadelerini kullandı.

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