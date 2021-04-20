Bitmeyen projeye 1.3 milyar lira daha

2012 yılında 486.8 milyon liraya ihale edilerek yapımına başlanan “Yusufeli Barajı ve HES” projesinde sürpriz bir ihale haberi daha geldi.

Barajın bitmesi beklenirken, “Tamamlama” ihalesi yoluyla, AKP iktidarının gözde müteahhitlerinden Limak İnşaat'a tam 1.3 milyar lira daha aktarıldı.

“Yusufeli Barajı ve HES Tamamlama ve Mansap Düzenlemesi” ihalesinin 9 Nisan’da kimseye duyurulmadan özel olarak davet edilen şirketler arasında yapıldığı ortaya çıktı.

İhale, kanunun esas olarak kabul ettiği “Açık” usul yerine, önceden öngörülemeyen olağanüstü haller için düzenlediği rekabete kapalı “21-b Pazarlık” usulüyle gizli kapaklı gerçekleştirildi.

Birkaç günde jet hızıyla sonuçlandırılan ihale 1 milyar 299 milyon 102 bin liraya Limak İnşaat'a verildi.

BİTİŞ TARİHİ YİNE ERTELENDİ

2012'deki ilk ihale sözleşmesinde, inşaat süresi yaklaşık 7 yıl olarak belirlenmiş ve projenin 2019'da bitirilmesi imza altına alınmıştı. 2018'deki ilk ikmal ihalesinde bitiş tarihi 4 Nisan 2021 olarak belirlendi. Geçtiğimiz Cuma günü 16 Nisan'da imzalanan sözleşmeye göre inşaatın bitiş tarihi 10 Temmuz 2022'ye ertelendi.

TOPLAM MALİYET EN AZ 6.4 MİLYAR TL

Yusufeli Barajı ve HES projesi için bugüne kadar 3'ü dev boyutta en az 25 ihale yapıldı. 3 dev ihaleden ilki 2012 yılında 486.8 milyon TL, ikinci (ikmal) ihale 2018'de 1 milyar 428 milyon TL ve üçüncü (ikmal) ihale 2021 yılında 1.299 milyon TL olarak gerçekleşti. Sözleşme tarihindeki dolar kurlarıyla hesaplandığında toplam maliyet 6.4 milyar lirayı buldu.

3'LÜ BAŞLADI LİMAK KALDI

Yusufeli Baraj ve HES projesinin 2012'deki ilk ihalesini 486.8 milyon TL fiyatla yapmayı taahhüt eden Limak+Cengiz+Kolin ortaklığı ile 2012 sonunda sözleşme imzalandı, işe başlandı. Daha sonra sürpriz bir şekilde projede sadece Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’nı yürüten Nihat Özdemir’in sahibi olduğu Limak İnşaat kaldı.

DÜNYADA EN ÇOK KAMU İHALESİ ALAN 5’İNCİ ŞİRKET

Limak, Kolin, Cengiz, Kalyon ve MNG, AKP iktidarı döneminde aldıkları yüzlerce milyarlık kamu projeleriyle dikkat çekiyor. Dünya Bankası’nın “Altyapı Yatırımlarına Özel Sektör Katılımı Veri Tabanı”nda 1990-2020 yılları arasında en çok ihale alan şirketler listesinde Türkiye'den 5 şirket ilk 10'da yer alıyor. Limak, dünyada en çok altyapı yatırımı ihalesi alan 2'nci şirket olurken, Cengiz 4, Kolin 5, Kalyon 6 ve MNG 7'nci sırada bulunuyor.

100 KATLI GÖKDELEN YÜKSEKLİĞİNDE

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı tamamlandığında 275 metreyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak.

Kurulu gücü 558 MW olup olan Yusufeli Barajının, yıllık enerji üretimi 1 milyar 900 milyon kWh/yıl olacağı planlanıyor.

İLÇE VE KÖYLER SULAR ALTINDA KALACAK

Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacağı Yusufeli’nde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek.

10 YILDIR DEVAM EDİYOR

13 Ağustos 2012

İLK İHALE



Yusufeli Barajı ve HES İnşaatı İhalesi (Belli İstekliler Arasında usülü)

486 MİLYON LİRA (273.5 milyon dolar)

Limak+Cengiz+Kolin ortaklığı

İnşaat Süresi : 21.12.2012 – 19.05.2019

30 Mart 2018

İKİNCİ İHALE (Tamamlama)

Yusufeli Barajı ve HES İkmali (21-b Pazarlık usülü)

1 MİLYAR 428 MİLYON TL (361.6 milyon dolar) (1dolar:3.95tl)

Limak İnşaat

İnşaat Süresi : 20.04.2018 – 04.04.2021

9 Nisan 2021

ÜÇÜNCÜ İHALE (Tamamlama)

Yusufeli Barajı ve HES Tamamlama ve Mansap Düzenlemesi (21-b Pazarlık usulü)

1 MİLYAR 299 MİLYON TL (159.3 milyon dolar)

Limak İnşaat

İnşaat Süresi: 16.04.2021 – 10.07.2022