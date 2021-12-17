Bursa ve İstanbul arası arabalı feribot dönemi sona eriyor

Feribotları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kiralayan İDO’nun bakım maliyetleri konusunda İBB ile anlaşmazlığa düştüğü belirtildi. Artan mazot maliyetleri nedeniyle Mudanya-Yenikapı seferlerini yapan 2 feribotun faaliyetlerine son vermeye hazırlandığı öğrenildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa ve İstanbul arasındaki deniz yolu ile yolcu taşımacılığının 14 yıldır en önemli aktörlerinden biri olan Mudanya'dan İstanbul'a arabalı feribot seferleri tarih oluyor.

2007 ve 2008’den bu yana milyonlarca yolcu taşıyan Orhangazi 1 ve Osmangazi 1 arabalı feribotlarının bakım masrafları konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile anlaşamayan İDO, yılbaşından itibaren artan mazot fiyatlarını da gerekçe göstererek Güzelyalı iskelesinden İstanbul'a olan seferleri sonlandırmaya hazırlanıyor.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ, İZMİR OTOYOLU DARBE VURDU

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) İstanbul seferlerine başlaması, Osmangazi Köprüsü ve Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunun hizmete girmesi ile Bursa'da büyük bir darbe alan İDO, 14 yıldır Bursa-İstanbul arasında milyonlarca yolcu taşıyan Orhangazi ve Osmangazi feribotlarının seferlerine yılbaşından itibaren son veriyor.

Kiralama süreleri biten ve bakım zamanı gelen her iki feribotu bakımları belediye tarafından yapıldıktan sonra kiralamak isteyen İDO; İBB’den olumsuz cevap alınca çıkmaza düştü. Artan mazot fiyatlarını da gerekçe gösteren İDO 1 Ocak'tan itibaren Güzelyalı – Yenikapı arasında sefer yapan her iki arabalı feribotunda seferlerini sonlandırmaya karar verdi.

Öte yandan, Osmangazi Köprüsü’nün 2021 için otomobiller için geçiş ücreti 147,50 TL iken minibüsler için 236 TL.

İSKELENİN TARİHİ YÜZYILLAR ÖNCESİNE DAYANIYOR

İDO Bursa İskelesi, Türkiye'deki en köklü iskelelerden biri olarak biliniyor.

Tarihi, Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerine dayanan Bursa İskelesi, günümüze kadar şehri Marmara Bölgesi'ne bağlayan en önemli merkez konumunda yer aldı.

Ulaşımın her zaman bel kemiği olan Mudanya Güzelyalı'daki İDO Bursa İskelesi, önemli tarihi olaylara da şahit oldu. Osmanlı'daki en uzun taht kavgalarından biri olan Cem Sultan ile II. Beyazıd arasındaki olaylarda, Cem Sultan, ordularını Mudanya İskelesi'ni kullanarak İstanbul'a ulaştırmak istedi.

Bursa İskelesi 19. yüzyılın ortalarına kadar ciddi bir değişiklik yaşamadı. Fakat 1840 yılından itibaren başlayan çalışmalarla, önce dalga kıranlar yapılıp ardından liman geliştirildi. Daha sonraki dönemde ise Bursa İskelesi'ne vapur seferleri düzenlemeye başlandı. 1844 yılında Sultan Abdülmecid ülke gezisine çıktığı zaman Bursa İskelesi'ne vapurla geldi. 20. Yüzyılda ise iskele yapısal anlamda iyice geliştirilmiş ve birçok farklı yerden vapur seferleri yapılmaya başlandı.

İDO Bursa İskelesi, Marmara Denizi'ndeki en önemli ulaşım noktalarından biri konumunda yer alıyor. Her gün yapılan seferler ile başta İstanbul olmak üzere birçok şehri Bursa'ya bağlayarak binlerce yolcunun güvenli ve hızlı bir şekilde şehre ulaşmasını sağlıyor.

İDO Bursa İskelesi, Mudanya'da bulunan Eğitim Mahallesi, Burgaz Caddesi üzerinde yer alıyor. Mudanya'da en fazla ziyaret edilen yerlerden biri olan İDO Bursa İskelesi, merkezi konumu sayesinde kolayca bulunabiliyor. (İHA)



İlginizi Çekebilir İstanbul'da ulaşıma zam yok

İlginizi Çekebilir Dolar ve euroda yeni rekorlar geliyor