‘Büyük patron’ sizi gözetliyor

Coronavirüs salgını, işyerine kamera yerleştiren şirketlerin sayısını daha da artıracak gibi görünüyor. Birçok işveren son yıllarda üretkenliği artırmak ve performansı ölçmek için teknolojik gözetimi nasıl kullanacaklarını araştırırken salgın başta perakende sektörü olmak üzere bu fırsatı ayaklarına getirdi. Araştırma şirketi Gartner'ın 2018'de 239 büyük şirkette yaptığı anket, geleneksel olmayan izleme tekniklerini kullanan şirketlerin sayısının 2015 yılında yüzde 30'ken yüzde 50'nin üzerine çıktığını ortaya çıkardı. Gartner, izlemeyi e-postaların ve sosyal medya mesajlarının metnini analiz etme, kimin kiminle buluştuğunu inceleme, biyometrik verileri toplama ve çalışanların çalışma alanlarını nasıl kullandığını anlama şeklinde tanımlıyor.

İZLEME BAŞLADI

Amazon “Covid-19'un yayılımını yavaşlatacak” bir tür bilgisayar izleme programı olan AWS Panorama'yı piyasaya sunarken Walmart da, kasiyerlerin yanına yerleştirilen ve ses verilerine dayalı olarak çalışan performans sistemi için patent başvurusunda bulundu. Çalışanların bilgisayarlarını izleme yazılımları da artmaya başladı. Örneğin Time Doctor, çalışanın düzenli ekran görüntülerini alıyor, molalarını ölçüyor ve işle ilgili olmayan sitelere gittiklerinde bildirimler gönderiyor.

İzlenme, çalışanların sağlığını riske atıyor

İnsanların sürekli izlenme fikrinden hoşlanmadıkları kesin. Özellikle de hedeflerine ulaşmayı hedeflerken. Amazon'da depo çalışanı olan Hibaq Mohamed, “Bu beni korkutuyor, fiziksel ve zihinsel olarak yoruyor” diyor. Bir araştırmaya göre, yüksek kontrollü işlerde çalışan insanların düşük kontrollü işlerde çalışanlara göre ölme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Pandemide sağlığımızı korumak için getirilen gözetleme uygulamalarının bizi hasta etmesi ironik olmaz mı?