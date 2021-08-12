CHP’li belediye fabrika yapıyor

CHP'li Bolu Belediyesi kentte işsizliği azaltmak ve çiftçilere destek olmak amacıyla konserve fabrikası kurmak için ilk kazmayı vurdu. Fabrikanın 2022 yılı Ocak ayında deneme üretimine başlanılacağı ve yaklaşık 40 çeşit konserve üretimi yapılacağı açıklandı.

İSMAIL AKDUMAN

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Belediye Başkan Tanju Özcan'ın öncülüğünde kurulan kooperatif ile vatandaşları kültür mantarı yetiştiriciliği ile tanıştıran ve yüzlerce kişiye gelir kapısı sağlayan Bolu Belediyesi şimdi de şehre bir konserve fabrikası kurmak için çalışmalara başladı. Büyüksu Deresi kenarındaki araziye kurulacak konserve fabrikasının inşaatı başladı.

HAMMADDE BOLU ÇİFTÇİSİNDEN ALINACAK

Başkan Özcan, fabrikanın saatte bin 500 kavanoz konserve üretim kapasitesine sahip olacağını belirterek, “Kentin yöresel ürünleri ile özellikle coğrafi işaretli sebzeler pastorize edilerek, besin değerlerinden taviz verilmeden 2 yıl boyunca satılabilir hale getirilecek.

Yaklaşık 40 çeşit konservenin üretileceği fabrikada kullanılacak hammaddeler ‘alım garantili tarım’ sloganı ile çiftçilerimiz üretime dahil edilecek. Bolu ekonomisine önemli katma değer sağlayacak fabrikamız, vatandaşlarımız için de yeni bir istihdam olanağı sunacak” diye konuştu.

Fabrikada kullanılacak makine parkurunun ihalesinin Eylül ayına kadar tamamlanacağını ve ilk deneme üretimine ise 2022 yılı ocak ayında başlayacağı açıklandı.