CHP’li Çakırözer: Gübre fiyatları çiftçinin canını yakıyor

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Sivrihisar Kaymaz Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Bayram Canigür'ü ziyaret eden Çakırözer, mahallede çiftçilerin talep ve sıkıntılarını dinledi.

Çiftçiler Çakırözer'e tarımda artan girdi maliyetlerinin yanı sıra son günlerde üst üste yapılan zamlarla yüzde 90'a yakın fiyat artışı yaşanan gübre fiyatlarından dert yandı.

DOLAR DÜŞÜYOR, FİYATLAR DÜŞMÜYOR

Kaymazlı çiftçiler, “Tarlalarımızda gübreleme dönemi yaklaşırken, gübre fiyatlarına zam üstüne zam yapılıyor. En çok kullandığımız 5 gübre çeşidinde son bir yıldaki fiyat artışları yüzde 53 ile yüzde 90 arasında gerçekleşti. Ne olacak bu gübre fiyatları? Ürettiğimiz yeteri kadar değer görmezken, tüm girdiler dolara göre artıyor ancak dolar düşse de fiyatlar düşmüyor” diyerek tepki gösterdi.

ÇİFTÇİ BU FİYATLARLA NASIL ÜRETECEK?

Çiftçileri dinleyen Çakırözer, “Çiftçilerimiz tarım kredi kooperatiflerine, bankalara olan ve haciz gelen borçlarını ödemeye çalışırken şimdi de zam üstüne zam yiyen gübre fiyatları karşısında mücadele veriyor. Çiftçinin en çok kullandığı gübreleye bakıyoruz yüzde 90'lara varan fiyat artışı var.

Geçen yıl 20 Ocak'ta tonu 1.650 lira olan üre gübresinin fiyatı bu yıl 3 bin lira olmuş. DAP gübresi 3 bin 450 liraya, 15-15-15 taban gübresi 2 bin 600 liraya, 20-20 taban gübresi 2 bin 450 liraya yükselmiş. Çiftçinin en çok kullandığı 5 gübre çeşidinde son 1 yıldaki fiyat artışı yüzde 53 ile yüzde 90 arasında. Çiftçiler tek bir çeşit gübre de kullanmıyor.

Kaymaz Mahallemizde de gördük ki çiftçilerimizin üretimde maliyetleri her geçen gün artıyor. Elektrik, mazot, tohum fiyatı derken, gübre fiyatlarına yapılan zamlar da çiftçilerimizi zorluyor. Çiftçi bu maliyetlerle nasıl üretecek, toprağını ekecek?” şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİYE HAKKI OLAN DESTEK VERİLMİYOR

Çakırözer, Tarım Kanunun 21. Maddesi'ni hatırlatarak, “Çiftçilerimizin desteklenmesi için özel kanun çıkarılmış, Anayasa hükmü var. Ama maalesef 19 yıllık AKP iktidar çiftçimize kanunla verildiği halde hak ettiği desteği vermiyor. CHP iktidarında çiftçimize kanunun ver dediği desteği verecek, çiftçilerimizin alın terini bu ülkenin verimli topraklarıyla buluşturacağız” dedi.