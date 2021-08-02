CHP’li vekil: AKP’li belediyenin 6 bin işçiye teklif ettiği zam 17 ila 30 lira arasında

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin insan kaynakları şirketi BİNTED'de yaklaşık 6 bine yakın işçinin en son 2019 yılında zam aldığını belirterek, "Yıl 2021 işçilerin ücretlerine hâlâ zam yok. İşçilere teklif edilen zam miktarı 17, 27 ve 30 lira. İşçi ve aileleri tedirgin" dedi.

HALIL ATAŞ

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AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin insan kaynakları şirketi BİNTED’de yaklaşık 6 bine yakın işçi iki yıldır maaşlarına zam için bekliyor.

“TEKLİF ETTİKLERİ ZAM MİKTARI 17 LİRA İLE 30 LİRA”

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin insan kaynakları şirketi BİNTED’de çalışan 6 bin işçinin 23 Mart’tan bu yana ücret görüşmelerinin sonuçlanmadığını belirten Aydın, şöyle konuştu;

* Binlerce işçinin zam talebine yönelik hala bir anlaşma sağlanamadı. Büyükşehirin BİNTED’de ve diğer şirketlerinde çalışan işçilere teklif ettiği zam miktarı 17, 27 ve 30 lira.

* Hayat pahalılığı olanca hızıyla devam ediyor. Enflasyon hissedilen yüzde 30-40’larda. İki yılda bir bu işçilere yapılan zam oranları ise adeta devede kulak.

* Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyorum; yaklaşık 5 ay oldu. İki yıllık vereceğiniz zamlar ile ilgili bir çözüm üretmediniz. Bu işçilerin haklarını verin.

* Bunlar neticede kamu adına Bursa’da yaşayan herkese hizmet yapıyorlar. CHP’li belediyelerde olduğu gibi en az 3 bin 100 TL.

* Hatta yüzde 30-40’lara varan zam yapmanız gerekmekte ki hayatlarını idame ettirebilsinler.