Çiftçi kuruluşu AKP üssü olmuş

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı şirket yönetimlerinde AKP'li eski milletvekili ya da adayların, danışmanların yer aldığı bir üs haline getirildi. Genel Müdür Fahrettin Poyraz, bir şirketten maaş aldığını belirtmesine karşın, yönetim kurulu başkanı olduğu Gübretaş'ın İran'da ortağı olduğu şirketten Euro cinsinden maaş aldığı da öne sürüldü. Poyraz, maaşları konusunda spekülasyonmlara neden olacağı gerekçesiyle açıklama yapmadı. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, Poyraz'ın 10, yardımcısı Davut Arpa'nın ise 5 yerden maaş aldığını öne sürdü.

İRAN'DAKİ ŞİRKET

Poyraz ise “Tarım Kredi'ye bağlı ortaklığı yüzde 50 ve üzeri hisse sahipliği konumunda bulunan şirketlerin yönetim kurullarında görevlendirilen üyeler birden fazla şirkette görev yapıyor olsalar dahi sadece bir huzur hakkı ücreti almaktadır. Bu itibarla Tarım Kredi Kooperatifleri'nin şirktelerinin yönetim kurullarında görevlendirilen üyeler birden fazla şirkette görev yapıyor olsalar dahi sadece bir huzur hakkı ücreti almaktadır” sözleriyle kendisini savundu.

Poyraz'ın açıklamasına karşın, iddiayı gündeme getiren CHP Kayseri Milletüvekili Çetin Arık ise SÖZCÜ'ye şunları söyledi: “Genel müdür, sadece tek bir yerden maaş aldığını açıklamış ki, bu kesinlikle doğru bir ifade değil. Öncelikle Poyraz, kamuoyundan sır gibi saklanan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevinden ne kadar maaş aldığını açıklamıyor. Milletvekili emekli maaşı, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü maaşı, GÜBRETAŞ'tan huzur hakkı olmak üzere 3 ayrı yerden gelir elde ettiği kesin olan Poyraz'ın bilgi paylaşmadığı bir diğer konu ise Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin İran'da yerleşik bağlı ortaklığı Razi Petrokimya şirketindeki ücretidir. Milletin çocukları işsiz, umutsuz gezerken 4 ayrı yerden maaş almasını hak görüyorsa söyleyecek sözümüz yok. Ayrıca, tek vasfı AKP Bilecik Gençlik Kolları Başkanlığı olan milletvekili danışmanı Davut Arpa hangi sıfatla Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü'nde genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyor?”

ÇİFTÇİLİĞİ BİLMEZLER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ise “Tek vasfı AKP'de eski milletvekili ya da yönetici olmak olan bu insanlar, çiftçilik ne demek bilmiyor. Nihayetinde çiftçinin parasını har vurup harman savuran, inanılmaz zararlar ettirecek işler yapılıyor. Çiftçi banka borcundan, gelen hacizlerden kendini yakarken, çiftçiyi koruması gereken bir çiftçi kuruluş olan Tarım Kredi Kooperatifleri, maalesef AKP'nin arka bahçesi haline getirilmiştir” dedi.

YÖNETİMDE KİMLER VAR?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tarım Kredi Kooperatifleri ve şirketlerinde görev yapan eski milletvekillerini ve AKP yöneticilerini şöyle sıraladı:

■ Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz 9 şirketin yönetim kurulu başkanı. (AKP eski Bilecik Milletvekili)

■ Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır (AKP eski Bozüyük Seçim İşleri Başkanı)

■ GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Müjde Sakar (AKP Genel Sekreter Yardımcısı ve Harran Üniversitesi'nde öğretim üyesi)

■ GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tunçak (AKP eski Bursa Milletvekili)

■ GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Vahit Kirişçi (22. dönem AKP Adana Milletvekili)

■ TAREKS Tarım Genel Müdürü Burhanettin Topsakal (AKP eski Trabzon Milletvekili adayı)

■ TAREKS Hayvancılık Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Özbek (AKP eski Bayburt Milletvekili)

■ TARNET Yönetim Kurulu Üyesi Abdürrahim Akdağ (AKP eski milletvekili)

■ TAREKS Hayvancılık Genel Müdürü Adem Tatlı (AKP eski Giresun Milletvekili)

■ Tarım Kredi Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi Kınay (AKP eski Kütahya Milletvekili)

■ TARKİM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aksoy (AKP eski Gaziantep Milletvekili adayı)

■ Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa (AKP eski Bilecik Gençlik Kolları Başkanı)