Çiftçinin borcu 72 kat arttı

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “İktidar maalesef Türkiye'yi yönetemiyor. 2003 yılında 2 milyon 800 bin olan çiftçi sayısı 700 bin kişi azalarak 2 milyon 100 bine düştü. Uygulanan politikalar sonucu Türkiye'de çiftçi iflas etti. Vatandaş kuru ekmeğe muhtaç edilirken yandaşlar devletten 3-5 maaş birden alıyor, devletin kesesinden milyonluk araçlara biniyor” dedi.

Çiftçinin ineğine, ahırına, traktörüne, tarlasına ve bahçesine icra gönderilerek hacizlerle çıkmaza sokulduğunu vurgulayan Ataş şöyle devam etti:

FAİZ ZULMÜ

“Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifi'ne borçları yapılandırılmaktadır. Ancak kredi borçlarında yüzde 11 olan faiz oranı yüzde 18, yüzde 5 olan faiz oranı ise yüzde 12 olmaktadır. Bu teklif borç batağındaki çiftçiye faiz zulmü dayatmasıdır. Üstelik çiftçilerin kamu ve özel bankalara olan 134 milyar lira tutarındaki borcu da yapılandırma kapsamında değildir.”

ÇİFTÇİ SAYISI HIZLA AZALIYOR

Borç batağından çıkamayan çiftçinin üretimden vazgeçtiğine vurgu yapan Ataş, “2003 yılında 2 milyon 800 bin olan çiftçi sayısı 700 bin azalarak 2 milyon 100 bine düşmüştür. İktidarın politikaları sonucunda Türkiye'de çiftçi iflas etmiştir. AKP iktidarında ülkemizde ne adalet ne de kalkınma kalmıştır” diye konuştu.

Çay üreticisi % 30 zam istiyor

Çay üreticileri, kilogram başına yaş çay taban fiyatının belirlenmesini beklemeye başladı. Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYUDAD) Başkanı Mustafa Mavi yaş çay taban fiyatının enflasyonun altına düşmemesi gerektiğini savundu. Mavi “Son 1 yılda gıda enflasyonu göz önüne alındığı zaman yüzde 30'luk bir zam yapılması gerekir. Bu yüzde 30 zammın desteklemeye de verilmesini bekliyoruz. Bu, 4 lira 45 kuruşa geliyor” dedi.

Ramazanın ilk haftası salatalığa % 100 zam

Ramazan ayının ilk haftasında zam şampiyonu salatalık oldu. Semt pazarlarında salatalığa yüzde 100 oranında zam geldi. Geçen hafta tezgahlarda 3,5 TL'den satılan salatalık, bu hafta 7 TL'den satışa sunuldu. Kayserili pazarcı Kadir Mağara, “En çok zamlanan ürün salatalık oldu. Pazarda işler durgun. İnsanların hiçbir şeye gücü yetmiyor. Alım gücü bitti. Ekonomi coronavirüsten çok daha kötü” dedi.