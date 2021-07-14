Cinsel gücü artırıyor! Türkiye’den Çin’e kapış kapış gidiyor

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), Haziran ayında Çin'e yaptığımız keçiboynuzu mamulleri ihracatının yüzde bin 572 oranında artarak 1,7 milyona dolara ulaştığını belirtti. AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Bu mamullerden üretilen ürünlerinin değeri milyar dolarlara ulaşıyor. Dünyanın en büyük 2. keçiboynuzu üreticisi konumunda olan ülkemizin bu ürünleri işleyebilmesiyle birlikte ekonomiye dönüşü kat ve kat fazla olacaktır dedi.

AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer’in verdiği bilgilere göre, pandeminin en ağır olduğu dönemde bile ihracat artışını kesmeyen orman tali ürünleri ihracatı haziran ayında da arttı. Haziranda yüzde 38 artışla 3,9 milyon dolar ihracat gerçekleştiren orman tali ürünleri sektörü, yılın ilk yarısında ise ihracatını yüzde 53,5 artırarak 31,2 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı.

Defne, meyan kötü, kekik gibi endemik bitkilerin de bulunduğu sektörün başarısını değerlendiren Kılıçer, “Bölgemizin topraklarında yetişen ürünlerin alternatifi yok ve kozmetikten ilaç sanayine kadar farklı sektörlerin kullandığı bu ürünlerimizi iyi değerlendirmemiz lazım. Birçok ürüne talebin durma noktasına geldiği geçtiğimiz yılın kış aylarında bile ihracatını sürekli artıran sektörümüzün sadece hammadde değil işlenmiş ürün satmasını için de gereken AR-GE yatırımları teşvik edilmeli” şeklinde konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracattaki artış rakamlarına da değinen Onur Kılıçer sözlerini şöyle sürdürdü:

– Haziran ayında Çin'e yaptığımız ihracatımız yüzde bin 748 oranında artarak 1,9 milyon dolar oldu. Verinin detaylarına baktığımızda, keçiboynuzu mamulleri ihracatımızın yüzde bin 572 oranında artarak 1,7 milyona dolara ulaştığını görüyoruz. Bu mamullerden üretilen kozmetik ürünlerinin değeri milyar dolarlara ulaşıyor. Dünyanın en büyük 2. keçiboynuzu üreticisi konumunda olan ülkemizin bu ürünleri işleyebilmesiyle birlikte ekonomiye dönüşü kat ve kat fazla olacaktır.