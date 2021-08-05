‘Çocuk parkına benzin istasyonu kalksın’ dediler, iyice genişledi

Semt sakinlerinin tepkisine neden olan Çekmeköy’deki çocuk parkına benzin istasyonu yapmak üzere hazırlanan imar planları değiştirildi. Semt sakinlerinin iptal edilmesini istediği planda yapılan değişiklikle istasyonun giriş-çıkışlarının trafiği etkilememesi için alanı daha da genişletildi.

ÖZLEM GÜVEMLİ

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Plan açıklama raporunda, Çekmeköy Belediyesi tarafından yapılan değerlendirmede Şile Otoyolu'na cepheli planlama alanında giriş- çıkışın trafik güvenliği ve sirkülasyonunu etkilememesi amacıyla bir kısım alanın daha akaryakıt ve servis istasyonu olarak eklendiği belirtildi.

Akaryakıt istasyonuna giriş çıkışların Üsküdar-Şile Caddesi üzerinden sağlanacak şekilde alanın genişletildiği aktarıldı. Plan değişikliği ile 2 bin 806 metrekarelik bölüm akaryakıt ve servis istasyonu, 834 metrekare pasif yeşil alan, 2 bin 281 metrekare yeşil alan olarak düzenlendi. İlk planda akaryakıt istasyonu için 2 bin metrekare ayrılmıştı. Plana ek madde konularak akaryakıt istasyonu alanında yapılacak uygulamanın ilçe belediyesinde onaylanacak mimari projeye göre yapılması kararlaştırıldı.

Çekmeköy Belediyesi mülkiyetindeki üzerinde park bulunan parsellerin “akaryakıt ve servis istasyonu alanı” ilan edildiği imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 20 Mayıs günü askıya çıkarılmıştı. Çekmeköy Belediyesi tarafından hazırlanan imar planı değişikliği, İBB Meclisi'nin 2020 Ekim ayı meclis oturumunda da gündeme gelmiş ve AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edilmişti.

Semt halkı eylem yaptı Kaftancıoğlu destek verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın planlama sürecini başlatmasının ardından mahalle sakinleri parklarına sahip çıkmak için eylem yapmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, deprem toplanma alanı olarak da kullanılan Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Parkı'na akaryakıt istasyonu yapılmasına karşı çıkmak için çevre sakinlerinin düzenlediği eyleme katılarak destek vermişti.