Delta varyantı turizmdeki iyimserliği azaltıyor

Avrupa’da pandemi kısıtlamalarının hafiflemesinin ardından seyahat hisselerinde yaşanan yükseliş, delta varyantı haberleri nedeniyle kısa sürdü. Stoxx 600 seyahat ve eğlence endeksi, nisan ayında gördüğü zirveden bu yana yüzde 7 değer kaybederek en kötü performans gösteren sektörlerden biri oldu.

Karantinalar ve testlerle ilgili her gün değişen düzenlemeler, yolcuları güvenle plan yapmaktan uzak tuttu.

Ayrıca havayolları şirketleri de eski görünümünden hala uzakta. Delta varyantı haberleri ve kısıtlamalardaki dalgalanmalar, havayolu şirketlerinin geleceğindeki belirsizliğin sürmesine neden oldu.

Bloomberg’e konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Hargreaves Lansdown’da yatırım analisti Susannah Streeter, “Bir ülkedeki gevşemeyi diğer bir ülkedeki kısıtlamalar takip edebiliyor. Yolcular birden bire bir otel odasında TV kumandasıyla baş başa kalma riskine sahip” dedi.

GEÇEN YILA GÖRE ARTTI AMA TALEP PATLAMASI OLMADI

Avrupalı seyahat şirketleri, talepte geçen yıla göre artış görse de talep patlaması beklentisinden hayli uzakta kaldılar.

Bank of America verilerine göre 2021’de 20 Haziran’a kadar olan Avrupa uçuşları, 2019 seviyelerinin yarısı kadardı. Ayrıca uluslararası net satışlar da 2019’a göre yüzde 77 daha düşüktü.

Swissquote Bank analisti İpek Özkardeşkaya konu ile ilgili, “Aşıların seyahat sektörünü yeni bir depresyona kaymaktan koruyup korumayacağını söylemek zor, ancak haber akışı yatırımcıların toparlanma beklentilerini küçültmeye zorluyor” dedi.

KARAVAN VE HAVUZ HİSSELERİNDE PATLAMA

Yurtiçi ve güvenli tatil imkanı sağlayan firmaların hisselerinde ise yoğun artış devam ediyor. Karavan ve mobil ev yapan şirketler Dometic Group ve Trigano’nun hisseleri bu yıl yüzde 30 artış gösterdi. Ayrıca bisiklet, yüzme havuzu gibi ürünler üreten şirketlerin hisselerinde de yüzde 60’a varan artışlar mevcut.

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