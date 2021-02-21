Depodaki patatesi çimlenen üretici isyan etti: Battık!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde merkez ve Çiftlik ilçesin ürününü maliyetine bile satamadığı için depoya koyan ve alıcı olmadığı için de kara kara düşünen patates üreticileri ile görüştü.

4 ay önce depoya kaldırdıkları tonlarca patatesin çimlenmeye başladığını belirten üreticiler, “Battık. Maliyetinin altında fiyat verilen patateslerimizi 4 ay önce depoya kaldırdık. Şimdi 40 kuruşa bile alacak tüccar bulamıyoruz.

Bunu söylediğimiz zaman da idari amirlerden sıkıntı yaşıyoruz. Patatesi alan yok. Ekilmeyen bir karış yer bırakmadık ama başımıza gelenler bunlar. 1 lira 50 kuruşa mal ettiğimiz patatesi 40 kuruşa bile satamayınca seneye nasıl ekim yapalım?” diyerek dert yandı.

“TONLARCA PATATES ÇÜRÜMEYİ BEKLİYOR”

Şu anda sadece Niğde ve Nevşehir'de 500 bin tona yakın patatesin depolarda alıcı beklediğini ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Şayet mart ayına kadar çözüm üretilmezse patates depolarda çürüyecek ve binlerce üreteci ciddi manada mağduriyet yaşayacak. Bazı depolarda çillenme başlamış, daha iyi korunaklı olan depolarda ise ürün sadece kısa bir süre daha muhafaza edilebilir.

Ama sonrası için durum perişanlık. Bazı köylerde patatesler hayvan yemi olarak tüketilmeye başlanılmış. Eğer depodaki ürünlerin satışı olmazsa çürüyen patatesin depodan boşaltılması da ayrıca bir külfet haline gelecek. Çürüdüğünde atıl olarak çevre kirliliğine de neden olacak. Sorunun çözümü için AKP iktidarı acil önlem alarak çözüm üretmelidir” dedi.

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“İHRACAT TEŞVİK PRİMİ”

Elde kalan yüz binlerce ton patatesin ekonomiye kazandırılabilmesi için önerilerini sıralayan Gürer, patatesin ihraç edilmesinin önünün açılması için tüccara cazip teşvik verilmesini ve bu konuda üreticinin derdine derman olabilecek oranda tüccarın alım yapacağı ihracat teşvikinin bir an önce verilmesi gerektiğini söyledi.

“TMO, PATATES ALIMI YAPABİLİR”

Hububat alımının yanı sıra zaman zaman üreticilere destek olmak adına farklı ürünlerin alımını da gerçekleştiren Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) geçmişte patates alımı yaptığını anımsatan Gürer, “TMO patates alımı yapıp, tüketiciye uygun fiyatla satışına kapı aralaması gerekir. Tarım ve Orman Bakanlığı, patates üreticilerinin feryadını duymalı ve bu konuda TMO'yu görevlendirmelidir” şeklinde konuştu.

“PATATESE ÇÖZÜM BULUNSUN”

Gürer, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

Ülkemizde 71 ilde patates yetişiyor. 2000 yılında, nüfusumuz 20 milyon daha azken 6,5 milyon ton patates yetişiyordu. Bugün ise yine aynı miktarda 5 milyon ton civarında patates yetişiyor. Hububattan sonra en çok tüketilen ürün olmasına rağmen depoda kalıyor.

Patates üreticileriyle sürekli irtibat halindeyiz. Pandemiye rağmen üretim yapan, ancak ürünleri elinde kalan çok sayıda çiftçi ciddi manada kaygı yaşıyor. Bu ay da patates satılmaz ise tonlarca ürün heba olacak. Üreticiler için satış yolu yaratılmazsa, zarar tespiti yapılıp iktidar zararları karşılamalıdır.