Emeklilikte yaşa takılanlar Meclis’ten çözüm bekliyor

Türkiye’de 5 milyon kişi doğrudan ya da dolaylı olarak emeklilikte yaşa takılanların (EYT) yaşadığı mağduriyetten etkileniyor.

MEHMET SERBES

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CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili mağduriyetin giderilmesi konusundaki kanun teklifinin, TBMM'de AKP oyları ile ret edilmesinden sonra yeni bir teklif daha verdiğini belirterek, “Sorun çözümleninceye kadar takipçisiyim” dedi.

“Gerekli olan sigorta pirimi ve gün sayısını tamamladığı halde, emekli olabilmek için getirilen 58 yaş sınırına takılan EYT'liler ne yazık ki büyük mağduriyet yaşıyor. Prim ve gün sayısını doldurduğu halde, yaş sınırına takıldığı için emekli olamayan EYT'lilerin verilmeyen haklarının alınması için verdiğim kanun teklifi ne yazık ki AKP'nin oylarıyla reddedildi ama bizim bu konuyla ilgili mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.

İNTİBAK YASASI ŞART

Emeklilerin günümüzde, 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası ve 2008 yılından sonraki düzenlemeler olmak üzere 3 ayrı şekilde maaş aldıklarına dikkat çeken CHP'li Ömer Fethi Gürer, “Bu 3 farklı maaş uygulamasının, intibak yasasıyla düzenlenmesi gerekiyor. Bu farklar emekli lehine olacak şekilde yeniden düzenlenmeli” dedi.