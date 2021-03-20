Enflasyonu ‘biber’ gibi patlatan vurgun

Markette biber tarttırırken, “Bu yıl biber eken çiftçi turnayı gözünden vurdu” diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü 17.5 TL'ye satılan biberin hal fiyatı geçen yıldan bile ucuz: 8TL. İlgili bakanlıklardan fahiş fiyata önlem alınacağına dair gelen açıklamalara rağmen pandemi vurgunu artarak devam ediyor.

BİR GÜNDE MİLYARLAR

Aslında tüm veriler açık; hal müdürlükleri günlük tüm fiyatları açıklıyor. İstanbul Hali'nde sivri biberin kilo fiyatı dün itibarıyla 8 TL. Bu fiyat 2020 yılının 19 Mart'ında 10 lira imiş. Peki vatandaş bu biberi marketten bugün neden 17 TL gibi fahiş bir fiyata alıyor? Çiftçiler de isyanda. Amasyalı çiftçi Ömer Sarı, “Maliyetlerimiz ne kadar artsa da biz kazanmıyoruz, bizden malı TIR'lara yükleyip alanlar fiyatları şişirip bizim 6 ay emek verdiğimiz üründen bir günde milyarları vuruyor” dedi.

İSTEDİĞİ FİYATI KOYUYOR

Biber üreticisi Adem Doğan ise çiftçinin aylarca emek verdiği biberi kilosu 3-4 liraya mal edip en fazla 1.5-2 lira kâr edebildiğini anlatarak, “Çiftçi borçtan kurtulamazken sattığı ürünü alan istediği fiyatı üzerine koyabiliyor. Hiçbir kontrol yok. Olan çiftçiye ve vatandaşa oluyor. Birileri bu arada çok büyük paralar kazanıyor” ifadesini kullandı.

TEKELLEŞİYOR VE FİYATTA ORTAK HAREKET EDİYORLAR

Spekülatif fiyatlandırmanın aynen devam ettiğini belirten TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, hal yasasında değişimle tüm ürünlerin zincir marketlere gelmeden hallerden geçmesinin gerektiğini belirtti. Suiçmez, “Marketlerde tekelleşme, fiyat anlaşmaları süreci yaşanıyor. Çiftçiden doğrudan alım sistemleri de sorgulanmalı. Çiftçi fakirleşirken kimler büyük paralar kazanıyor?” dedi.