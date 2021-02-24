Erdoğan, Berat Albayrak konusunda ne yapacak?

Rezerv tartışmaları ile gündeme gelen Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın yeniden kabinede görev alma olasılığına ilişkin söylentiler piyasada baskı oluşturmaya başlarken, AKP kaynakları görevlendirmenin gündemde olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararında temkinli olacağını, eğer atayacaksa da ekonomi dışında görev alabileceğini söylüyorlar.

Erdoğan, Albayrak’ın bakanlığı döneminde TCMB’de yaşanan rezerv kayıpları ile ilgili muhalefetten gelen eleştirilere karşılık Albayrak’ı savunan açıklamalar yapmıştı.

Erdoğan’ın Albayrak’ı savunmasının ardından, bu durum yatırımcılarda Albayrak’ın tekrar kabineye mi gireceği konusunda soru işaretleri yarattı.

Bazı kaynaklar Erdoğan’ın Albayrak’a yeniden görev vereceğini düşünmediklerini söylüyorlar.

AKP’ye yakın üst düzey bir kaynak, “Cumhurbaşkanı geçenlerde yaptığı açıklamada Albayrak’ın damat vasfının yaptığı işlerinin önüne geçtiğini söyledi. Bu tutumuyla artık yeniden damat vasfıyla bir görev vermesini beklemek gerçekçi değil. Evet Ankara’da bu konuşuluyor ama böyle bir beklentinin ayakları yere basmıyor” diye konuştu.

Erdoğan geçtiğimiz günlerde, “Berat Bey'i önce enerjide ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği, damat sıfatın bu alanlardaki birikimi ve başarısının önüne geçirilmesi olmasıdır. Bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı, değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi diye düşünüyorum” demişti.

Dolar/TL bir taraftan ABD tahvillerindeki yükseliş bir diğer taraftan ise Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemi kapsayan Merkez Bankası (TCMB) rezerv kayıplarına ilişkin tartışmalarla baskı altında. Dolar/TL geçen haftaki 6.9 seviyesinden bugün 7.2200’a kadar yükselmiş durumda.

Öte yandan uzun süredir gündemde olan kabine değişikliği söylentilerini yorumlayan AKP’ye yakın başka bir kaynak bunu “bazı yorulan bakanların değişimi” olarak doğrularken, Enerji Bakanlığı’na Albayrak’ın gelebileceğini belirtti.

Aynı kaynak, “Son iki haftadır Albayrak’ın partide üst düzey bir görevde yer alması ya da Enerji Bakanı olarak kabinede yer alması gibi bir gündem konuşuluyor, çok da zemini yok denilemez” dedi.

Albayrak’ın yeniden göreve gelmesinin bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan için de zor bir durum olduğunun altını çizen aynı kaynak, “Albayrak teammüllere bile uygun olmayan şekilde görevini bıraktı. Bir bakan olarak gidiş şekli Erdoğan için sıkıntı yaratacak şekildeydi. Bu atama tepki de çekebilir. Bunu kabul ediyorum. Sonuçta buna cumhurbaşkanı karar verecek” diye konuştu.

Küresel gelişmelerle zaten baskı altında olan TL’de Albayrak’ın yeniden göreve gelme olasılığının endişeleri artırmasının ardından değer kaybı belirginleşti. TL Kasım ayındaki ekonomi yönetimindeki değişim sonrası dolar karşısında yaklaşık %20 değer kazanmış ve benzer para birimlerinden açık ara daha iyi bir performans göstermişti. Ancak son 2 günde bu pozitif ayrışma yerini negatif ayrışma ve değer kaybına bıraktı.

Bluebay Asset Management’ten Timothy Ash, “Albayrak’ın geri dönüyor gibi gözükmesiyle birlikte TL bu hafta iyi bir performans göstermiyor. Piyasalar büyük ihtimalle kendisinin ekonomi politikalarına yakın bir konuma gelmeyeceğini umuyor” dedi.

Bir başka ekonomist de “Albayrak’ın geri dönüş olasılığının piyasayı neden tedirgin ettiği” sorusuna, “Kasım’dan beri uygulanan ekonomi politikalarda bir değişiklik olup olmayacağı endişesi” diye yanıt verdi.

“YORGUN BAKANLARIN DEĞİŞİMİ”

Bir başka AKP’li yetkili de kabine değişikliğinin bir süredir gündeme olduğunu hatırlatarak, “Kongre öncesi Cumhurbaşkanı kabine değişikliği yapacaktır. Uzun süredir Mart başı gibi bir beklenti var zaten. Yorulan bakanlar var, Performansı düşük bazı bakanlar var, göreve gelebilecek yetkin başka isimler var. Bir kan değişikliği zamanı ve yenilenme olarak görülebilir. Kabine değişikliği derken, bazı bakanların değişmesi gibi düşünün” dedi.

“Albayrak’ın geri gelebileceği sözleri son günlerde yeniden gündemde” diyen aynı kaynak Enerji Bakanlığı ile ilgili bir atama tahmin edildiğini söyledi.

Albayrak’ın ekonomi tarafında bir görev almasını beklemediğini söyleyen aynı kaynak şöyle konuştu:

“Çünkü ekonomi tarafı anketlerde en çok şikayet edilen alan. Damat olmanın getirdiği bazı eleştiriler de var. Yeniden ekonomi bakanı olmasının bir seçenek olduğunu düşünmüyorum. Elvan-Ağbal uyumu sonuç verdi. Kongre ile süreç şekillenir. Kabine ya da partide görev alabilir. Ama birçok hassas denge var. Erdoğan için de kolay bir karar değil.”

Albayrak’ın görevden ayrıldığı Kasım 2020 öncesinde uygulanan alışılagelmişin dışındaki politikalarla TCMB kendine ait rezervlerinin büyük bölümünü kaybetmişti. Bankacıların hesaplamasına göre TCMB ilgili iki yılda yaklaşık 128 milyar dolar rezerv kaybı yaşadı. TCMB’nin rezervlerindeki kayıp lokal bankalarla gerçekleştirilen swaplar nedeniyle brüt rezervlere aynı ölçüde yansımadı. (Reuters)