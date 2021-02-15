Esnaftan TÜİK’in işsizlik verilerine tepki

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Saruhanlı ilçesinde CHP Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ve ilçe teşkilatıyla esnaf ziyaretti yaptı. Pandemi döneminde yaşanan sorunlarını dinleyen CHP Manisa Milletvekili Bakırlıoğlu, esnafa TÜİK son işsizlik verilerini sordu.

CHP'li Bakırlıoğlu'nun “TÜİK, Türkiye'de işsizlik sayısı azaldı diyor” sorusuna esnaftan ilginç yanıtlar geldi.

“TÜİK ÖNCE SOKAĞA ÇIKSIN”

Pandemi döneminde işlerinin yüzde 50 oranında azaldığı belirten esnaf, özellikle salgın döneminde yanlarında çalıştırdıkları personeli işten çıkarmak zorunda kaldığını ifade etti.

CHP'li Bakırlıoğlu'nun TÜİK ile ilgili sorusuna bir esnaf, “Pandemi öncesinde yanımda 6 kişi çalışıyordu. Şimdi ben ve eşim kaldık. TÜİK işsizlik azaldı diyor. Böyle bir şey yok. TÜİK önce sokağa çıksın, sonra verileri açıklasın. Nasıl işsizlik azalmış” ifadelerini kullandı.

Bir esnaf ise yanında çalışan 10 kişi sayısı 3'e düşürmek zorunda kaldığını belirterek, “Salgından önce yanımda 10 kişi çalışıyordu. Şimdi 3'e düşürmek zorunda kaldım. Benim gibi binlerce esnaf var. Bizim yanımızda çalışan ve çıkarmak zorunda kaldığımız kişileri TÜİK işsiz saymıyor sanırım. Hesabı neye göre yapıyor bilmiyoruz” dedi.

TÜİK'in açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren bir esnaf ise, Türkiye'de işsizliğin yüzde 25 seviyelerinde olduğunu ifade ederek, “Paralarını ödeyemediğim için yanımda çalışanları çıkarmak zorunda kaldım. Şimdi ben tek başıma çalışmak zorundayım. Siftahsız iş yerimi kapatıyorum. TÜİK yandaş olduğu için öyle bir açıklama yapıyor. Türkiye'de işsizlik yüzde 25 seviyelerinde. TÜİK gelsin işsizliği bizden öğrensin” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir TÜİK'te başkan değişti

“TÜİK YETKİLİLERİ GELSİN BİRLİKTE SOKAĞA İNELİM”

CHP Manisa Milletvekili Bakırlıoğlu, esnaf ziyaretinde gerçek işsizlik rakamlarının ortaya çıktığını ve TÜİK'in açıkladığı verilerin artık toplumda bir karşılığının olmadığını dile getirdi.

TÜİK'in açıkladığı 2020 yılı Kasım ayı yüzde 12,9'luk işsizlik rakamlarının gerçeği yansıtmadığını belirten CHP'li Bakırlıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“TÜİK'in açıkladığı rakamlar uzur bir süredir Türkiye'de sorgulanır hale geldi. TÜİK'in açıkladığı rakamlarla sokaktaki, pazardaki ve çarşıdaki rakamlar arasında ciddi farklar var. Bunu da gözlenmiş olduk. TÜİK neye göre bu rakamları hesaplıyor. Neye göre açıklıyor anlamış değiliz.

TÜİK ayrıca işsizliğin azaldığı gibi istihdamda da azalma olduğunu açıkladı. Bu bilim adamlarının, bizlerin anlayamadığımız bir durum. Çünkü istihdamın az olduğu bir yerde nasıl işsizlik düşük oluyor. TÜİK yetkilileri gelsin birlikte sokağa inelim. O zaman gerçek işsizlik rakamlarına kendileri bile şaşıracak. Masa başında veri açıklamak olmuyor”

CHP'li Bakırlıoğlu ayrıca, işsizliğin özellikle pandemiden sonra dahada artacağını belirterek, “Alınan tedbirler kapsamında işçi çıkarmak yasak, kısa çalışma ödeneği ile çalışanlar çalışmadan devlet desteğinden yararlanıyor. Fakat asıl tehlike pandemiden sonra ortaya çıkacak işçi çıkarmaların başlanmasıdır.Eğer önlem alınmazsa işçi çıkarmalar önemli bir işsizlik krizine neden olacak” dedi.