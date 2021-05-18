Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Etilen polimer atık ithalatı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, etilen polimer atık ithalatını, "ithalatı yasak diğer atıklar" listesine ekledi. Atığın ithalatı 45 gün sonra durdurulacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:39, 18/05/2021
HaberlerEkonomi
Etilen polimer atık ithalatı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan atıkların ithalat denetimi tebliğinde yapılan değişiklik uyarınca, etilen polimer atık ithalatı, “ithalatı uygunluk denetimine tabi atıklar” listesinden çıkartılarak, “ithalatı yasak diğer atıklar” listesine dahil edildi.

Çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş bu kapsamdaki atık ithalatı, bugün itibarıyla 45 gün süreyle değişiklik öncesi hükümler doğrultusunda sonuçlandırılacak.

Etilen polimer; kap, mutfak eşyası, plastik kutu, plastik tüp, boru, oyuncak kaplama, kabloların yalıtkan katmanları, ambalaj filmi imalatının yanı sıra poşet, torba ve plastik şişe yapımında kullanılıyor.

Türkiye'de son 10 yılda çöp ithalatı yüzde 7 bin 300 oranında arttı ve yıllık 600 bin tona çıktı.

İlginizi Çekebilirİngiltere'nin atığını Çin bile almıyor: Yasa dışı yollarla Türkiye'ye geliyorİngiltere'nin atığını Çin bile almıyor: Yasa dışı yollarla Türkiye'ye geliyorİlginizi ÇekebilirDünyanın çöp kutusu oldukDünyanın çöp kutusu olduk
Çin Ekonomi İngiltere Türkiye
Yayınlanma Tarihi:08:31,