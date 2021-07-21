Ev sahipleri azalıyor, kiracı sayısı artıyor

CHP Meclis Grubu tarafından hazırlanan raporda, konut kredilerindeki yüksek faiz, salgınla birlikte artan işsizlik ve güvencesizliğin, vatandaşın ev sahibi olma hayallerini de gittikçe azalttığına dikkat çekildi. Rapora göre, Türkiye'de ev sahipliği oranı bir puan düşerek yüzde 57.8'e geriledi, kiralık evde oturanların sayısı da yükseldi. Rapordaki saptamalar şöyle:

■ Türkiye'de ev sahipliği oranında başlayan düşüş eğilimi 2020 yılında da devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2019 yüzde 58.8 olan sahip olduğu konutta oturan ailelerin oranı 2020'de yüzde 57.8'e geriledi.

■ Buna paralel olarak kiralık evde oturan hanelerin oranı ise yükseldi. 2014 yılında yüzde 22.1 olan kirada oturan hanelerin oranı yüzde 26.2'ye çıktı.

6 MİLYON AİLE KİRADA

■ Toplam 24 milyon 604 bin haneden 14 milyon 221'i sahip olduğu konutta, 6 milyon 446 bini ise kiralık evde oturuyor. Hanelerin yüzde 1.2'si lojmanda, yüzde 14.7'si ise babasının, annesinin veya akrabasının evinde ikamet ediyor.

Yüksek faiz kredili satışı azalttı

Kredi faizlerinin geçen yılın son çeyreğinden itibaren yükselmeye başlaması konut satışlarına darbe vurdu. Haziran ayında Türkiye genelinde yapılan konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.1 oranında azaldı. Kredili konut satışlarındaki azalma ise yüzde 71.5 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde ise konut satışlarında geçen yıla göre yüzde 11.5 oranında azalma oldu. 2020 yılının aynı döneminde 624 bin 769 olan satılan konut sayısı, bu yıl 552 bin 810'a geriledi.