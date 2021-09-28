Fitch: Seçim yaklaşırken ek faiz indirimi riski var

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yaklaşmakta olan seçimlere işaret ederek hükümetin yeni faiz indirimleri dikte edebileceğine işaret etti. Fitch ayrıca, Rusya'dan yeni askeri ekipman alımının ek ABD yaptırımlarına neden olabileceğini vurguladı.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası'nın (TCMB) 23 Eylül'deki faiz indirimi kararına ilişkin bir değerlendirme yayımladı.

“Türkiye'nin faiz indirimi ılımlı dış iyileşmeye zarar verebilir” başlıklı değerlendirmede, 100 baz puanlık faiz indirimi ve politika yönlendirmesindeki değişikliğin, enflasyonu kontrol altına almaktaki zorluğu artıracağı belirtildi ve para politikasındaki zayıf güvenilirliği gösterdiği vurgulandı.

Değerlendirmede ayrıca, faiz kararının, Türkiye'nin döviz rezervlerinde son dönemde kaydedilen kısmi iyileşmenin altını oyma riski taşıdığı ifade edildi.

‘DAHA FAZLA İNDİRİM RİSKİ VAR’

Faiz kararı metninde reel faiz vurgusunun kaldırılıp yerine çekirdek enflasyon dinamiklerine odaklanma vurgusunun geldiğini, kararın ardından TL'nin rekor düşük seviyeye gerilediğini hatırlatan Fitch, “2021’in sonunda 100 baz puanlık bir indirim bekliyorduk, ancak manşet enflasyonun ağustos ayında yüzde 19’un üzerine çıkması ve enflasyon beklentilerinin artması nedeniyle geçen haftaki indirimi erken olarak görüyoruz” dedi.

Güçlü iç talep ve yüksek uluslararası enerji fiyatlarına ek olarak TL'deki son değer kaybı ve enflasyon beklentilerindeki son artışlar nedeniyle yüzde 17,2'lik yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü olarak revize edebileceklerine işaret eden Fitch, 2023 seçim döngüsünün yakınlığı nedeniyle, makro ekonomik istikrarsızlık risklerine ve Türkiye'nin dış kırılganlıklarına rağmen büyümeyi desteklemek için siyasi değerlendirmelerle daha fazla faiz indiriminin dikte edilmesinin temel bir risk olduğunu vurguladı.

Ftich ayrıca, son Orta Vadeli Program'da (OVP), 2022 ve 2023'te büyüme hedefinin sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 5,5 olarak belirlendiğini, kendi beklentilerinin ise sırasıyla yüzde 3,5 ve yüzde 4,5 olduğunu hatırlattı.

‘DIŞ KIRILGANLIKLAR YÜKSEK’

Brüt rezervlerin 2020 sonundan bu yana 27,5 milyar dolarlık artış kaydederek 120 milyar dolara yükselmesinin, cari açıktaki azalmanın, turizmdeki toparlanmanın ve dış finansmana erişimin sürmesnin Türkiye'deki yakın dönemli dış finansman baskılarını hafiflettiğini ancak Türkiye'nin dış kırılganlıklarının yüksek kalmaya devam ettiğini belirten Fitch, bunun nedeni olarak da dış tamponlarının zayıflamasına, 2019 sonunda 40 milyar dolar olan net rezervlerin şu an 28 milyar dolar seviyesinde bulunmasına, döviz swaplarına (TL-döviz takası) daha fazla bağımlı olmasına, halihazırda yüksek dolarizasyon seviyesine, yüksek enerji fiyatları ve bazı gelişmiş ülkelerin para politikası duruşundaki değişiklikleri kaynaklı olarak dış ortamın daha zorlu hale gelmesine işaret etti.

Fitch, swap hariç net rezervlerin yaklaşık eksi 40 milyar dolar seviyesinde olduğuna dikkat çeken bir tablo da paylaştı.

ABD YAPTIRIMLARI UYARISI

İç güvenin zayıflaması ve dolarizasyonun hızlanması durumunda söz konusu kırılganlıkların yoğunlaşacağını belirten Fitch, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'dan yeni askeri ekipman alabileceklerini açıkladığını, böylesi bir gelişmenin ABD ile tansiyonu yeniden artırabileceğini belirtti. Fithc, ABD'nin daha önceki açıklamalarında Rusya'dan askeri ekipman alımının ek yaptırımlarla sonuçlanacağını belirttiğini hatırlattı.

Fitch geçtiğimiz ay Türkiye'nin notunu BB-, görünümünü ‘durağan' olarak sabit bırakmış, notun yüksek enflasyon ve zayıf para politikası kredibilitesini yansıttığını belirtmişti.

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