Gıda sistemi aksıyor, yenilenme şart

Yarının Gıdaları İnisiyatifi'ni başlatan şirket, sürdürülebilir hammadde kullanımı, tuz, şeker, kaloriyi azaltmayı, besleyici gıdaların herkes için erişilebilir hale getirilmesini, gıda atıklarının yarıya indirerek israfın azaltılmasını hedefliyor.

SÜPER GIDA ANADOLU'DA

Kölükfakı'nın verdiği bilgilere göre, bugün üretilen tüm gıdaların üçte biri çöpe gidiyor. Harekete geçmenin önemine işaret eden Kölükfakı, “Bitkisel gıda tüketiminin yüzde 60'ı buğday, pirinç ve mısır. Çeşitliliği çok önemsiyoruz. Anadolu, 50 süper gıda arasında sayılan kırmızı lahana, mercimek, susam, ceviz, kara buğday gibi ürünler açısından çok zengin” dedi.

‘FLEKSİTERYAN'LARDAKI ARTIŞ YENİ İŞ KOLLARI YARATACAK

Dünyanın önümüzdeki yıllarda 10 milyar insanın nasıl besleneceği sorusuna yanıt bulmaya çalıştığını vurgulayan Kölükfakı, nadiren et, ağırlıklı olarak bitkisel beslenmeyi seçenlerin sayısında artış olduğunu, bu kişilere ‘fleksiteryan' denildiğini söyledi. Kölükfakı, 7 yıl içinde, et ve süt ürünlerine seçenek olarak bitkisel temelli gıdalardan oluşan, global büyüklüğü 1 milyar Euro'ya ulaşacak yeni bir gıda iş kolu geliştirmeyi planladıklarını açıkladı.