Gıda zammı ücret zammını yuttu

Tüketici Hakları Derneği (THD) Ocak 2020-Ocak 2021 tarihleri arasındaki dönemde işçi, memur ve emeklilerin maaş ve aylıklarına yapılan zamlarla temel gıda maddelerine gelen zam yağmurunu karşılaştırdı. Araştırma sonuçları temel gıda maddelerine gelen zamların ücretlere yapılan zamları katbekat aştığını ortaya çıkardı.

ÜCRETE % 15 GIDAYA % 70

THD'nin TÜİK verileri üzerinden yaptığı araştırmaya göre son bir yılda işçilerin, memurların ve emeklilerin maaş artışları yüzde 13.5 ile yüzde 15 arasında artarken 78 gıda maddesinin fiyatlarında ücret zamlarının 4 katına varan artışlar oldu. 50'si temel gıda maddesi olmak üzere gıda maddelerinin büyük bölümündeki fiyat artışları ücret zammını ikiye katladı. Özellikle yumurta, pırasa, kırmızı lahana, ayçiçeği ve mısır özü yağları, portakal ve mercimek gibi ürünlerdeki zamlar yüzde 70'e dayandı.

KİRADA OTURAN NE YESİN?

THD Başkanı Turhan Çakar, ücret zamlarını katlayan gıda zamları yüzünden halkın beslenemez hale geldiğini söyledi. Son bir yılda 78 gıdanın fiyat artış oranlarının çalışanların ve emeklilerin ücret artış oranlarının üstünde olması nedeniyle tüketicilerin çoğunun yeterli gıdaya erişemediğini belirten Çakar, “Özellikle de kirada oturan asgari ücretli ya da düşük ücretli kalabalık ailelerin yeterli gıdaya erişmeleri hiç olanaklı değildir” dedi.

TARIM POLİTİKASI YANLIŞ

THD Başkanı Turhan Çakar, gıda fiyatlarının ücretlere yapılan zamların çok çok üzerinde artmasının temel nedeninin yıllardır uygulanan yanlış tarım politikaları olduğunu söyledi. Yıllardır ekilen alan ve çiftçi sayılarında belirgin düşüşlerin yaşanmasına ve tarımda giderek ithalat bağımlılığının artmasına rağmen kötü gidişi durduracak önlemlerin alınmadığına işaret eden Çakar, “Yüksek gıda fiyatlarının nedeni olan yanlış tarım ve gıda politikaları terk edilmelidir” dedi.