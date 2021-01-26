Mahkemeden emsal teşkil eden karar: Görevden ihraç edilmek emekliliğe engel değil

Ankara 17. İdare Mahkemesi, 15 Temmuz sonrasında mesleğinden ihraç edilen bir astsubayın açtığı davada emsal niteliğinde bir karar verdi. Mahkeme, astsubayın daha önce yaptığı emeklilik başvurusunun meslekten ihraç edilmiş olması nedeniyle reddedilmesini hukuka aykırı buldu. Astsubayın emekliliği hak ettiğine karar veren mahkeme, ödenmemiş maaşlarının da faiziyle beraber verilmesine hükmetti. Davayı açan ve kazanan avukat Mehmet Erkan Akkuş SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Yasa kapsamında emeklilik şartlarını tamamlayan kamu görevlisinin her ne sebeple olursa olsun görevinden ihraç edilmesi, emeklilik hakkına halel getiremez. Emeklilik hakkı bir lütuf değil, maaşlardan kesilen primlerin karşılığıdır. Bu durum mahkeme kararıyla tescillendi” dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda çalışan bir astsubay, 2017 yılında sağlık sorunları nedeniyle başvurduğu Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi Sağlık Kurulu'na sevk edildi. Kurul, astsubayın mevcut sağlık durumu itibarıyla “malul” olduğuna ve sınıf görevini yapamayacağına karar verdi. Astsubay bu rapor üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve SGK'ya başvurup, malulen emekliliğini istedi. Astsubay emeklilik beklerken, Haziran 2019'da FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildi, emeklilik başvurusu da reddedildi.

HİZMET SÜRESİ 13 YIL

Astsubayın avukatı Mehmet Erkan Akkuş aracılığıyla dava açması üzerine Ankara İdare Mahkemesi, astsubayın başvurusunu haklı bularak işlemin iptaline hükmetti. Mahkemenin kararında, davacı astsubayın meslekten ihraç edilmesinden önce görevini yapamayacağına dair malul raporu olduğuna ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişiği kesilmeden önce 13 yıl hizmet süresi bulunduğuna dikkat çekildi.