Gürer: Kredi borcunu ödeyemeyen 1.5 milyon müşteri takipte

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fetih Gürer'in önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2020 yılında 1 milyon 552 bin 122 bireysel kredi müşterisinin bankaların takibinde olduğunu açıkladı.

MEHMET SERBES

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fetih Gürer, bireysel kredi borçlarını ödeyemeyen banka müşterilerinin durumunu, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Gürer'in önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2020 yılında 1 milyon 552 bin 122 bireysel kredi müşterisinin bankaların takibinde olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, “2020 yılında ülkemizde bankalar tarafından borçlarını ödeyemediği için kara listeye alman kişi sayısı kaçtır? Bu sayının mesleklere göre dağılımı nedir?” sorularının yanıtlanmasını istedi.

BİREYSEL KREDİ MÜŞTERİ SAYISI AZALDI

Gürer'in önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Kredi Kayıt Bürosundan temin edilen verilere göre 2019 Aralık dönemi itibarıyla takipteki bireysel kredi müşteri sayısı 1.684.586 iken, 2020 Aralık dönemi itibarıyla 1.552.122'dir. 2020 yılında takipteki bireysel kredi müşteri sayısı 132.464 kişi azalmıştır” açıklamasında bulundu.

Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1.5 milyondan fazla yurttaşın bireysel kredilerini ödeyemediği için bankaların takibine girmesine rağmen, geçen yıla oranla takipteki müşteri sayısının 132 bin civarında azalmasının, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından olumlu görülmesi, yaşanan süreçte soruna dair tespitlerin eksikliğini göstermektedir. Takipteki müşteri sayısının azalmasının, her sene kredi kullanan kişi sayısının azalmasıyla alakalı olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir” dedi

VATANDAŞ 910 MİLYAR LİRA BORÇLU

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer “Vatandaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu (takipteki borçları da dahil) 9 -16 Temmuz günleri arasında 910,9 milyar lira. 19,5 milyar lirası vadesinde ödenmediği için takibe alınanlar, 737,1 milyar lirası bireysel (konut, otomobil, ihtiyaç dahil) kredilerinden, 173,9 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları da 14,2 milyar lirası tüketici kredilerinden, 5,3 milyar lirası da kredi kartlarından olmak üzere toplam 19,5 milyar lira düzeyinde. Vatandaşların taksitli konut alımları nedeniyle Toplu Konut İdaresine (TOKİ) olan borçları ise 26,4 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Vatandaşların, bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ'ye olan (tahsili gecikmiş borçlar da dahil) toplam borcu 967,6 milyar lirayı buluyor” dedi.

İlginizi Çekebilir Zenginler, ucuz krediye hücum etti