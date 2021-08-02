Halk yoksulluğun arttığına inanıyor

Çevre felaketlerinin Türkiye’yi tehdit eder boyuta geldiğini düşünen toplum, yolsuzlukta da büyük artış yaşandığını düşünüyor. Haziran 2015’te halkın yüzde 60’ı yolsuzluk arttı derken, bu oran Haziran 2021’e gelindiğinde yüzde 73.3’e kadar çıktı.

SAYIME BAŞÇI

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Ekonomik kriz, işsizlik ve art arda gelen doğal afetlerle sınanan halk, son 1 yılda yolsuzlukta büyük artış yaşandığına inanırken, toplumun yolsuzluk algısı parti ayırt etmeksizin zirveye ulaştı. Vatandaşların yüzde 73.3'ü son 1 yıl içinde Türkiye'de yolsuzluğun arttığına inanırken, yüzde 22.1'i ise böyle bir artış olduğunu düşünmediğini açıkladı. Metropoll tarafından yapılan Haziran 2021 Türkiye'nin Nabzı araştırmasının sonuçlarına göre, Haziran 2015'te toplumda, yolsuzlukta artış olduğuna inan yüzde 60'lık kesimin oranı, son 6 yılda yaşanan gelişmelerle birlikte 13 puan artarak yüzde 73.3'e kadar çıktı. Her 7 kişiden 1'inin ‘yolsuzluk var' dediği Türkiye'de AKP'ye oy verdiğini açıklayan seçmenlerin de yarısı yolsuzluktaki artışa işaret etti. CHP'li seçmenlerin yüzde 95'i, İyi Partili seçmenlerin yüzde 94.1'i, MHP'li seçmenlerin yüzde 71.9'u da yolsuzlukta büyük bir artışın yaşandığını düşünüyor.

ÇEVRE TEHDİT EDİYOR

Araştırmaya göre, AKP'ye oy veren her 10 seçmenden 4'ü yolsuzluktaki artışa inanmadığını aktarırken, bu oran MHP'li seçmenlerde yüzde 22.1 oldu. Son dönemlerde gündeme gelen çevre felaketlerinin etkisinin de ölçüldüğü Metropoll anketinin sonuçlarına göre halkın yüzde 82'si çevre felaketlerinin Türkiye'yi tehdit eder boyuta geldiğini düşünüyor. Halkın yüzde 62'si ise Marmara'da yaşanan müsilaj sorununun yönetimsel hatalardan kaynaklandığını ifade ediyor. Her 10 vatandaştan 4'ü müsilaj sorunundan ötürü hükümeti sorumlu tutarken, 10 kişiden 3'ü ise belediyeleri sorumlu tuttuğunu açıkladı. Şirketlerin sorumluluğu olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 20.9'da kaldı.

Müsilaj yönetim hatası

Araştırmaya göre müsilaj toplum tarafından bir doğal afet değil, yönetim hatası olarak görülüyor. Halkın yüzde 62'si yaşanan sorunun yönetimsel hatalardan kaynaklandığını düşünürken, yüzde 18.1'i ise bunun bir doğal afet olduğunu belirtti. Toplumun yüzde 64.1'i ise maden ve taş ocaklarının bir çevre felaketine neden olduğunu düşünüyor. Diğer taraftan yapımı devam eden nükleer santrali doğru bulanların oranı yüzde 38 olurken karşı çıkanların oranı ise yüzde 50. Ancak toplumun yüzde 71'i ise yakınlarda inşaa edilecek bir santral nedeniyle kendini güvende hissetmeyeceğini açıkladı.