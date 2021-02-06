Halkına en az corona desteği veren ülkeyiz

Coronavirüs ile mücadelede ülkeler vatandaşlarına nakit harcama ve gelir destekleri verirken Türkiye'nin bu ligde en alt sırada yer aldığı ortaya çıktı. DİSK-AR araştırmasına göre Covid-19 döneminde yapılan nakit harcamaların toplam ekonomik ve parasal desteklere oranına bakıldığında Türkiye yüzde 11 ile en son sırada yer aldı. Türkiye'deki toplam ekonomik desteklerin yüzde 89'u işletmelere, şirketlere ve bankalara (sermayeye) sağlanan kolaylıklar ve destekler oldu.

Türkiye nakit harcama ve gelir desteğinin GSYH içindeki payı açısından ise en alt sıradaki iki ülkeden biri. Türkiye milli gelirinin sadece yüzde 1.1'i kadar vatandaşına nakit desteğinde bulunurken onun gerisinde sadece bir ülke, 0.7 ile Meksika yer aldı.

YOKSUL KADAR OLAMADIK

Covid-19 eşitsizliği daha da derinleştiriyor. Zengin ülkeler vatandaşlarına gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 12.7'si düzeyinde nakit harcama ve gelir desteğinde bulunurken, orta gelirli ülkelerde bu oran yüzde 3.6, yoksul ülkelerde ise yüzde 1.6 oldu. Türkiye'de ise destek yoksul ülkeler ortalamasını bile tutturamayarak yüzde 1.1 seviyesinde.

HALKINDAN BAĞIŞ TOPLAYANLAR: SENEGAL, LÜBNAN, TÜRKİYE

Araştırmada, “Covid-19 ile mücadele için çok az ülke bağış kampanyası başlattı: Türkiye, Irak, Lübnan, Sri Lanka, Güney Afrika ve Senegal” denildi. Türkiye G20 içinde en düşük gelir ve harcama desteği veren ülke. Türkiye'nin yaptığı 7.6 milyar dolarlık harcama, 7.9 trilyon dolarlık küresel gelir desteği ve nakit harcamanın içinde sadece binde 1 oranında gerçekleşti.