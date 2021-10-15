Hamsinin fiyatı bir günde ikiye katlandı

Trabzon Toptancı Balık Hali’nde hamsi fiyatları bir günde 10 liradan 20 liraya fırladı. Fiyat rekoru ise, kilosu 150 liradan satılan mezgitte oldu. İstavrit fiyatları da bir günde 10 liradan 15 liraya yükseldi.

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Trabzon'da dün tezgahlarda kilosu 10 TL'den satılan hamsinin bugün itibarıyla fiyatı ikiye katlanarak 20 TL'ye çıktı.

Trabzon Toptancı Balık Hali'nde fiyat rekoru ise mezgitte oldu. Mezat usulüyle yapılan satışta iri mezgitin kilosu 100 TL'ye kadar yükselirken, tezgahlarda ise iri mezgitin fiyatı 125-150 TL arasında satıldı.

Diğer balık çeşitlerinin fiyatı da önceki günlere oranla biraz yüksek olduğu gözlendi.

VATANDAŞTA FİYAT TEDİRGİNLİĞİ

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, “Hamsi bugün biraz az geldi. Dün itibarıyla kilosunu 15 TL'den satıyorduk bugün 20 TL. İlerleyen zamanlarda ne olacağını bilmiyoruz” dedi.

“Palamut 35-40 TL. İstavrit dün 10 TL idi bugün 15 TL” diyen Çoğalmış, “Mezgit satışımız ise 125-150 TL. Az olduğundan fiyatı bu kadar pahalı” diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın ise deniz suyu sıcak olduğu için balığın az geldiğini belirtti.

Hamsi bir anda 20 TL’ye çıkınca vatandaşın da fiyat konusunda tedirginlik yaşadığını ifade eden Aydın, “Onlar da haklı yapacak bir şey yok. Bu sezon en ucuz balık hamsi ve istavrit oldu. Sezondan umutluyum ilerleyen günlerde daha da iyi olacağını tahmin ediyorum” diye konuştu. (İHA)



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