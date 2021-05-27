Hollanda’da mahkemeden petrol devlerine uyarı

Hollanda’da bir mahkeme, dünyanın başlıca petrol ve doğalgaz şirketlerinden Shell’in sera gazı salınımını azaltmak için daha hızlı davranması gerektiğine hükmederken; ABD’nin iki büyük petrol şirketine ise hissedarları, iklim değişikliği ile mücadelede atmaları gereken adımları geciktirdikleri için tepki gösterdi.

Anglikan Kilisesi’nin yatırım fonunu yöneten isimlerden biri olan Bess Joffe, gelişmeleri “Bugün olanlar büyük petrol şirketlerine sert bir uyarıydı” değerlendirmesini yaparken, şirket yöneticilerine “yatırımcılar ve hukukçular tarafından hesap sorulduğunu” ifade etti.

HİSSEDARLAR HIZLANDIRABİLİR

Dünyanın en büyük petrol şirketlerinin üçünde yaşanan gelişmeler iklim değişikliği ve sera gazı salınımının azaltılmasını isteyen hissedarlar nedeniyle şirketlerin önceliklerini tahmin edilenden daha hızlı gerçekleştirmek zorunda kalabileceğine işaret etti.

Exxon Mobil yönetim kurulundaki iki koltuğa, aktivist bir hedge fonun adayları otururken, hissedarlar şirketin iklim değişikliğine etkisi ve lobi çalışmaları hakkında kamuya daha fazla bilgi vermesini sağlayacak bir kararı onayladılar.

MAHKEME YETERSİZ BULDU

ABD’li Chevron’un hissedarları şirket yönetiminin sera gazı salınımını azaltması için çağrıda bulunurken; bir mahkeme, Shell’in sera gazı salınımını azaltma hedeflerini yetersiz buldu.

Chevron, ConocoPhillips ve Phillips66 gibi petrol şirketlerinin genel kurul toplantı gündemlerine emisyonların azaltılması için çağrı kararlarının alınmasını sağlayan iklim değişikliği aktivistlerinden Mark Van Baal, kararların hissedarların en az yüzde 58’inden destek aldığını ifade etti.

Van Baal, “(Yatırımcılar) emisyonları ileride değil, derhal azaltarak harekete geçmenizi istiyoruz diyorlar” dedi. (REUTERS)

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