Hükümet düşüren bankaya yeniden izin

1999 yılında hükümet düşüren skandalın odağında yer alan ve daha sonra tasfiye kararı alınan Türkbank'a BDDK yeniden faaliyet izni verdi. Bankanın payları TMSF'de.

Sozcu.com.tr

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Ocak 1999'da Mesut Yılmaz'ın başbakanlığındaki hükümetin düşmesiyle sonuçlanan skandalın ardından kapatılan Türk Ticaret Bankası (Türkbank) yeniden açılıyor.

Türkbank'a faaliyet izni verilmesine dair Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, “5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10’uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7’nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.” denildi.



ALAATTİN ÇAKICI'NIN TEHDİTLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Türkiye’nin ilk özel bankası olan Türkbank'ın yüzde 84,52’lik hissesinin satışı için 1998 yılında yapılan ihaleyi iş insanı Korkmaz Yiğit’in inşaat şirketi Bank Ekspress kazanmış ancak organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın teklif veren diğer şirketleri tehdit ettiğinin ortaya çıkması üzerine ihale iptal edilmişti.

Süreçte Mesut Yılmaz'ın da rolü olduğunun ortaya çıkması üzerine 11 Ocak 1999'da Anasol-D hükümeti düşmüştü.

Temmuz 2001’de Türkbank'ın bankacılık yapma ve mevduat toplama yetkisi kaldırılmış, Ağustos 2002’de tasfiye kararı verilmişti. 18 Kasım 2003’te başlayan fiziki tasfiye süreci hukuki problemi nedeniyle tasfiyesi zaman alacak olan hesaplar haricinde tamamlanmıştı.

YÜZDE 98,5'LİK HİSSE TMSF’NİN

Yeniden faaliyet izni verilen Türkbank'ın yüzde 98,5'lik hissesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) ait. Bankanın nominal sermayesi de 120 milyon TL.

Bankanın 2019’un Nisan ayında yapılan Genel Kurul Toplantısına göre Yönetim Kurulu Başkanı olarak Çağrı Seyfi görev yapıyor. Eski TMSF Varlık Dairesi Başkanı olan Seyfi, Sürat Kargo Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürüyor.

Bankada Genel Müdürlük koltuğuna Taner Ayhan otururken, Bankanın diğer yönetim kurulu üyeleri de TMSF Denetçisi Nizamülmülk Güneş, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve eski bürokrat Hasan Karahan oldu.

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