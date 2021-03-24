İlk iş olarak Ağbal’ın bürokratını kovdu

Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan AKP eski Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, ilk icraatında eski Başkan Naci Ağbal'ın göreve getirdiği İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hüseyin Aktay'ı görevden aldı. Kavcıoğlu, Aktay'ın yerine Ağbal'ın kızağa çektiği Doğan Başar'ı yeniden atadı. Başar'ın geçmişte FETÖ'ye ait Bank Asya'da kariyer planlama ve işe alım uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Naci Ağbal'la arası açık olduğu bilinen Kavcıoğlu'nun piyasalara güven kazandırmak adına ilk icraatının ne olacağı merakla bekleniyordu. Henüz piyasalara dönük bir hamle yapmayan Kavcıoğlu ilk iş olarak Ağbal'ın görevden alıp kızak görev olan danışmanlığa çektiği İnsan Kaynakları Genel Müdürü Doğan Başar'ı yeniden atadı. Ağbal, genel müdürlükte birinci yılını henüz dolduran Başar'ı geçen ocak ayında görevden alıp danışmanlık pozisyonuna çektikten sonra yerine genel müdür yardımcısı Hüseyin Aktay'ı vekaleten atamıştı.

FETÖ İDDİASI

Doğan Başar, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'ne ilk olarak 2020 Ocak ayında, dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal tarafından atandı. Eski genel müdür Sinan Binbir'in yerine yapılan bu sürpriz atamayla birlikte Başar'ın geçmişte FETÖ'ye ait Bank Asya'da Kariyer Planlama ve İşe Alım Uzmanı olarak çalıştığı bilgisi gündeme gelmişti.

İŞE ALMA UZMANI OLARAK ÇALIŞIYORDU

Doğan Başar'ın çeşitli üniversitelerde Bank Asya'nın öğrencilere sunduğu kariyer fırsatlarını anlattığı ve “etkili CV hazırlama yöntemleri” ile “öğrencilerin iş başvurusu ve mülakat süreçlerinin verimliliği” konularında konferanslar verdiği öğrenildi.

Yalova Üniversitesi, Doğan Başar'ın 2010 yılında yaptığı sunumu, “Bank Asya Kariyer Planlama ve İşe Alım Uzmanı Doğan Başar'ın özellikle işe alım sürecinin en önemli safhası olan mülakat sürecini, bir öğrencimiz ile birlikte gerçekleştirdiği görüşmeyle, uygulamalı olarak aktarması, yeterli tecrübeye sahip olmayan öğrencilerimiz için yol gösterici oldu” şeklinde duyurmuştu.