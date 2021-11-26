İngiltere Merkez Bankası Başkanı’ndan Erdoğan ve TCMB yorumu

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle uygulanan düşük faiz politikası hakkında "Bence bu merkez bankasının bağımsızlığının bir sorun haline gelmesinin açık bir örneği" dedi.

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İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Merkez Bankası’nın (TCMB) bağımsızlığının bir sorun haline geldiğinin açık olduğunu ve yeniden güvenilirliği sağlamanın merkez bankası için hayati önem taşıdığını belirtti.

Bailey, Cambridge Üniversitesi’nde dün gerçekleşen etkinlikte bir öğrencinin TCMB’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın savunduğu düşük faiz politikası hakkında bir soru yöneltmesi üzerine “Bence bu merkez bankasının bağımsızlığının bir sorun haline gelmesinin açık bir örneği” yanıtını verdi.

Bailey, “Genelde başkalarının para politikaları hakkında yorum yapmam ancak ekonomik açıdan kesinlikle alışılmışın dışında bir hamle olduğunu söylemek isterim” dedi ve ekledi:

“Güvenilir politikaya ulaşmak yalnızca bugün için değil, itibar ve dolayısıyla ileriye dönük politika geliştirme yeteneği açısından da kritik öneme sahiptir”. (REUTERS)

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