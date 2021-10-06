İnternetten satış yapana otomatik vergi kapanı geliyor

İnternet üzerinden satış yapıp gelir elde eden herkese otomatik vergi geliyor. İnternet üzerinden elde edilen 650 bin lirayı aşmayan kazançlar stopaj yoluyla otomatik vergilendirilecek.

Erdoğan SÜZER

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen yasa teklifine göre, internet üzerinden elde edilen kazançlar için beyanname verilmeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, komisyona konuya ilişkin bir etki analizi de sundu. Buna göre Maliye, geçen yıl 100 bin TL'yi aşan gelir elde eden 975 kişi hakkında inceleme başlatıldığını, bunlardan 837 incelemede 404 milyon 690 bin lira matrah farkı tespit edilerek 72 milyon lira vergi tarhiyatı yapıldığını belirtti.

582 mükellef denetlendi

Maliye, 2018 ve 2019 yıllarında 582 mükellefin denetlenerek 42.1 milyon TL gelir vergisi matrahı ile 40 milyon TL KDV matrahının beyan edilmesinin sağlandığını bildirdi. Maliye, sadece bir sosyal medya platformu işleticisi üzerinden ortalama 14 bin kişinin 3 yılda yaklaşık 4 milyar TL hasılat elde ettiği bilgisine de ulaştı.