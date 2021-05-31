İstanbul’da suya zam yok

İBB Meclisi'nin mayıs ayı birleşimlerinin son oturumu İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan oturumda, İSKİ Genel Kurulu gerçekleştirildi.

İSKİ'nin 2020 yılı faaliyet raporunun sunulduğu oturumda suya zam teklifi de görüşüldü. İSKİ, suya yüzde 25 zam teklif ederek, 0-15 metreküp arası su kullanımı yapan 1. kademe konutlarda 4.81 TL olan birim fiyatının 6 TL'ye çıkarılmasını önerdi.

2019 yılı mayıs ayından itibaren uygulanmaya başlanan her 2.5 metreküp suyun 0.5 metreküpünün “İnsani Su Kullanım Hakkı” olarak ücretsiz verilmesi kararının da Sayıştay uyarısı doğrultusunda kaldırılması talep edildi.

AKP TEKLİFİ KABUL ETMEDİĞİNİ AÇIKLADI

Tarife Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Hidayet Erdöl, teklifte insani su hakkının kullanımının kaldırılması ve yüzde 25'lik artış ile birlikte yüzde 50'ye varan bir zammın öngörüldüğünü belirterek bu teklifi kabul etmediklerini açıkladı.

“İNSANİ SU HAKKININ KALDIRILMASINA BİZ DE KARŞIYIZ”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da “CHP olarak insani su hakkının kaldırılmasına biz de karşıyız. İSKİ bu teklifi Sayıştay'ın uyarısı üzerine getirdi. TBMM'de çalışma yapılsın ve insani su kullanım hakkı yasal hale getirilsin” dedi.

“DÖVİZİ BİZ ARTIRMADIK”

Zam oranı ile ilgili de Balyalı şunları söyledi:

* 2014'de 4.13 olan tarife su fiyatları önceki dönemde olduğu gibi enflasyon oranında arttırılmış olsaydı bugün su birim fiyatı 8,62 TL olacaktı.

* İnsani su kullanım hakkı ile birlikte 2021 yılında uygulanan 1. kademe konut su satış tarifesi aslında 4,81 TL değil 3,85 TL. İstanbul'daki su fiyatlarını 7 yıl öncesine döndürdük. Suda net indirim oranı yüzde 55.

2019 yılı mayıs ayından bugüne kadar su tarifelerinde yapılan indirimlerle İstanbul halkına 4,6 milyar TL'lik katkı sağlandığını vurgulayan Balyalı “Bu indirimlerden sonra bugün karşı karşıya olduğumuz bir gerçek var. AKP'nin kötü ekonomik yönetiminden dolayı girdilerde artış var. Dövizi biz artırmadık, elektrik fiyatlarını biz artırmadık. Bu dünyada su fiyatları ile ilgili son konuşacak parti Ak Parti'dir. Yıllardır İstanbul'a pahalı su satmışlar, bugün kötü yönettikleri ekonomi yüzünden minimize ettiğimiz zam oranları üzerinden siyaset yapacaklar…” diye konuştu.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Su zammı teklifi, kasım ayı genel kurulunda görüşülmek üzere oy birliği ile reddedildi. Ücretsiz insani su kullanım hakkının kaldırılması önerisi de kabul edilmedi.