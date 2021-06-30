İstihdam destekleri bugün bitiyor: Milyonlarca çalışan işsizlik maaşı bile almadan sokağa atılabilir

İş dünyası ve sendikaların ‘devam etmeli' çağrılarına rağmen kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı bugün bitiyor.

Sözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen ve Doç. Dr. Aziz Çelik, milyonlarca çalışanın işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

‘İŞTEN ATILANLARI ÇOĞU İŞSİZLİK MAAŞI DA ALAMAYACAK’

Vergi uzmanı Dr. Nedim Türkmen, kısa çalışmadan yararlanan çalışan sayısının 1 milyon 200 bin, ücretsiz izinden yararlanan çalışan sayısının 2 milyon 600 bin olduğuna dikkat çekerek “Milyonlarca çalışan yarından itibaren sokağa atılabilir” dedi.

Henüz pandeminin yaralarını saramayan binlerce işletmeye “1 Temmuz'dan itibaren sigorta primlerini ve maaşları yatır” dendiğini ancak bunun mümkün olmadığını belirten Türkmen, yarından itibaren işsiz kalacakların çoğunun işsizlik maaşı da alamayacağına dikkat çekti.

Ücretsiz izin sırasında sigorta primlerinin yatırılmadığını ve kısa çalışmada da eksik yatırıldığını hatırlatan Türkmen, yarından itibaren iş sözleşmesi feshedilecek kişilerin çoğunun işsizlik maaşı için gerekli olan son 3 yılda 600 gün prim ödenmesi şartını yerine getiremeyeceklerini ve işsizlik maaşından mahrum kalacaklarını söyledi.

Türkmen, kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

‘CİDDİ BİR İŞSİZLİK ARTIŞI BEKLİYORUM’

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden Doç. Dr Aziz Çelik, Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma, işten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteğini uzatma yetkisi olmadığını, yeni kanun gerektiğini, bu nedenle yarından itibaren bu desteğin sona ereceğini hatırlattı.

İşsizlik maaşları için normal düzene dönüleceğini, yani son 3 yılda 600 gün prim yatırılması şartı olacağını belirten Çelik, ücretsiz izin döneminde iş sözleşmesi askıya alındığı için önceki dönem için 600 gün prim şartı aranacağını, işten atılan birçok kişinin işsizlik maaşından mahrum kalabileceğini söyledi.

Çelik, pek çok işletmenin henüz belini doğrultamadığı için özellikle hizmetler sektöründe ciddi bir işsizlik artışı beklediğini belirtti.

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