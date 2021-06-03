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Kamu mevduat bankaları nisanda 432 milyon TL zarar etti

Nisan 2020'de 1 milyar 562 milyon TL net kâr elde eden kamu mevduat bankaları Nisan 2021'de 432 milyon TL net zarar etti. Aynı ayda özel bankaların kârı artarken bankacılık sektörünün toplam kârı 4 milyar 325 milyon TL oldu.

Emre DEVECİ
Güncellenme: 14:38, 03/06/2021
HaberlerEkonomi
Kamu mevduat bankaları nisanda 432 milyon TL zarar etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nisan ayı bankacılık verilerini yayımladı.

Buna göre, kamu mevduat bankaları nisan ayında 432 milyon TL net zarar etti. Geçen sene nisan ayında kamu mevduat bankaları 1 milyar 562 milyon TL net kâr açıklamıştı.

2020'nin ilk dört ayında 5 milyar 983 milyon TL olan kamu mevduat bankalarının net kârı, bu yılın aynı döneminde yüzde 77,4 düşüşle 1 milyar 355 milyon TL'ye geriledi.

ÖZEL BANKALARIN KÂRI ARTTI

Nisan 2020'de 4 milyar 305 milyon TL olan bankacılık sektörünün aylık net kârı, Nisan 2021'de yüzde 0,5 artışla 4 milyar 325 milyon TL'ye yükseldi. Artış, nisandaki aylık yüzde 17,14'lük enflasyon oranının gerisinde kaldı.

2020'nin Ocak-Nisan döneminde 19 milyar 652 milyon TL olan bankacılık sektörünün toplam net kârı, bu yıl aynı dönemde yüzde 5,4 artışla 20 milyar 708 milyon TL'ye ulaştı.

Yerli özel bankaların net kârı nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 artışla 1 milyar 689 milyon TL oldu.
Yabancı bankaların net kârı nisanda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artışla 2 milyar 283 milyon TL oldu.

Yerli özel bankaların net kârı ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33 artışla 7 milyar 982 milyon TL'ye yükseldi. Yabancı bankaları net kârı da bu dönemde 48 artışla 8 milyar 562 milyon TL'ye yükseldi.

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Yayınlanma Tarihi:14:37,