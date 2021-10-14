Koç Holding ‘dünyanın en iyi işverenleri’ listesinde

İş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes'un 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesine giren Koç Holding, 165’inci en iyi işveren oldu.

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Koç Holding, iş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes’un ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ listesine girdiğini duyurdu.

Araştırma kapsamında 58 ülkeden 150 bin çalışanın, çalıştıkları şirketteki iş ortamını, işverenlerini ve bulundukları sektördeki diğer şirketleri değerlendirdiği belirtildi.

Bu yıl beşinci defa yayınlanan araştırmada Koç Holding, 165'inci en iyi işveren oldu.

PANDEMİDE ÇALIŞANLARA ONLİNE SAĞLIK HİZMETİ

Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, söz konusu listede beş yıl üst üste yer almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Son 5 yılda Koç Topluluğu olarak CEO Levent Çakıroğlu'nun liderliğinde sürekli değişimi odaklarına aldıklarını, bu vesileyle kültürel dönüşüm yaşadıklarını aktaran Akkol,

“Bu dönüşümle beraber uçtan uca tüm insan kaynakları süreçlerimizi çalışan deneyimi bakış açısıyla yeniden tasarladık. Pandemi buradaki hızımızı daha da artırmamıza vesile oldu” diye konuştu.

“Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile 20 bin çalışma arkadaşımıza yaklaşık 100 milyon TL destek sağladık” diyen Akkol, şöyle devam etti:

“Çalışma arkadaşlarımıza, 28 branşta, 60 doktor ile online sağlık hizmeti sunduk. 150 bin KoçAilem üyesine, hem temel ihtiyaçları, hem de pandemi dönemine özel yıl boyunca ayrıcalıklı kampanyalar getirdik. Uzaktan çalışan arkadaşlarımızın en temel ihtiyaçlarına odaklandık; Haziran ayı itibarıyla uzaktan çalışan her bir çalışma arkadaşımıza günlük yemek desteğiyle birlikte aylık internet desteği vermeye başladık.”

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