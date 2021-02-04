Kredi borcu ertelenen esnaf yeni kredi alabilecek

Covid-19 salgını nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların Halk Bankası'ndan aldığı düşük faizli kredi borçlarının ertelenmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Halk Bankası'ndan 31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarını ödeyemeyenler faydalanacak. Ayrıca 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında vadesi dolacak olup 4 Şubat itibariyle itfa edilemeyenler karardan yararlanacak.

FAİZ VE VERGİ EKLENECEK

Başvuru şartı aranmaksızın faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden itibaren kredi itfa tablosunda belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelenecek.

Hesaplanacak faiz, banka ve sigorta muamele vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.

ÇALIŞAN SAYISINI AZALTMAYACAĞINA DAİR TAAHHÜTNAME

Bu karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkarlar erteleme kapsamından çıkarılacak.

YENİ KREDİ ALABİLECEK

Borçları ertelenmiş esnafa talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında Banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek. Ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.

Ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

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