Kripto ve ABD borsalarında Fed depremi

ABD Merkez Bankası (Fed) tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırdı ve 2022 için faiz artırımı sinyali verdi. Fed kararının ardından borsalar ve kriptolar kötü performans gösterdi.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma sinyalleri vermesi borsa ve Bitcoin gibi yatırım araçlarını sarstı. Borsada büyük teknoloji şirketleri büyük düşüş yaşarken kripto piyasasında da işler iyi gitmedi.

Fed, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, tahvil alımlarını Mart ayında sonlandırmayı planladığını belirtti. Ayrıca Fed üyeleri, 2022’nin sonuna kadar üç faiz artırımı sinyali verdi. Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı bitiminde yaptığı basın açıklamasında “Ekonomi için artık politik desteği artırmaya gerek yok” dedi.

Açıklamanın ardından piyasalardaki korkunun ve oynaklık derecesi ile ile ilgili beklentileri ölçen derecesini ölçen korku endeksi yüzde 6,64 arttı.

KRİPTO PİYASASINDA DÜŞÜŞ

Bu açıklama sonrası kısa bir düşüş yaşayan BTC/USD paritesi sonrasında yönünün yukarı çevirdi ve 49 bin 500 dolarlı seviyelere kadar yükseldi. Ancak sonrasında 24 saat içinde yüzde 2’nin üzerinde değer kaybı yaşayarak 47 bin 250 dolar seviyelerine geri çekildi.

Elon Musk’ın Tesla’da ödeme kabul edeceğini söylemesinin ardından artan Dogecoin düne göre yüzde 3 düşüşle 0,17 dolar seviyesine gerilerken Cardano’daki kayıp yüzde 3,7’yi buldu. Solana ise piyasadan ayrışarak yüzde 3,5 yükseliş yaşadı.

Ethereum ise yüzde 1,75’lik değer kaybıyla 3 bin 950 dolar civarındaki seyrini sürdürdü. Ethereum’daki hareket de Bitcoin’e paralel oldu. Fed kararının ardından 4 bin 100 dolar seviyesini test eden Ethereum, sonrasında geri çekilerek 4 bin seviyesinin altına indi.

BORSA DÜŞTÜ

ABD borsaları Fed’in önceki gün pandemi dönemi teşviklerine daha hızlı bir son vereceğini açıklamasının ardından düştü. Düşüşte yatırımcıların teknoloji hisselerinden uzaklaşması ve risk iştahının azalması etkili oldu.

Yatırımcılar, yüksek büyüme gösteren hisse senetlerinin faiz oranları yükseldiğinde düşük performans göstereceğine yönelik beklenti içerisine girdi.

New York Borsası’nda değer kaybeden hisse senetlerinin sayısı 1773, değer kazananların sayısı ise 1493 oldu. NASDAQ Borsası altında işlem gören 2588 hisse düştü,1247 hisse yükseldi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ ÇAKILDI

Büyük teknoloji firmaları, borsayı aşağı çekti ve 500 büyük Amerikan şirketi ile Amerikan hisse senedi piyasasının yaklaşık yüzde 75’ini kapsayan S&P 500 endeksini negatif bölgede tuttu. Dün borsada Nvidia yüzde 6,4, Apple yüzde 3,1 ve Microsoft yüzde 2,4 değer kaybetti.

Öğleden sonraki işlemlerde Dow Jones Sanayi Ortalaması yüzde 0,13 artarken, S&P 500 yüzde 0,73 kayıp yaşadı. Banka hisseleri ise günü kazanımla kapattı.

Konu ile ilgili Reuters’a konuşan, Kuzey Carolina’daki merkezli Ally Invest yatırım firmasının baş yatırım stratejisti Lindsey Bell, “Fed piyasaya istediğini verdi ve bugün yatırımcıların tekrar pandemi belirsizliğine döndüğünü ve yıl sonuna doğru temkinli olduklarını düşünüyorum” dedi.

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