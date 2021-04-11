Kripto yatırımında dünyada 4’üncüyüz

Son dönemde hızla değerlenerek yatırımcıların odağına yerleşen kripto para dünyasına dair çok detaylı bir araştırma yayınlandı. Invictus Capital'in 60 ülkede yaptığı araştırmaya göre Türkiye kripto yatırımcı oranında İngiltere ile 4'üncülüğü paylaşıyor. Araştırmaya göre, kripto yatırımcı oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 14.1 ile Almanya. Bu ülkeyi yüzde 7.7 ile ABD ve yüzde 6.8 ile İspanya izliyor. İngiltere ve Türkiye ise yüzde 4.8 kripto yatırımcı payıyla dördüncü sırada. Araştırmaya göre, bugün kripto yatırımcılarının yüzde 41.4'ü ilk kez bu alana yatırım yapanlardan oluşuyor. Kripto yatırımlarının yüzde 94'ü mobilden gerçekleştiriliyor. Yatırımların yüzde 5.5'i masa üstü bilgisayarlardan, yüzde 0.5'i ise tablet bilgisayarlardan yapılıyor.

Araştırmada kripto para yatırımcılarının mesleklerine de bakılmış. Burada mühendislerin yüzde 12.5 ile ilk sırada yer aldığı görülüyor. Ticaretle uğraşanlar ve avukatlar yüzde 9.6 ile, ardından finans sektörü çalışanları yüzde 8.6 ile onları takip ediyor. Listenin en sonunda ise yüzde 1.6 ile IT'ciler var. Görünen o ki bilişim teknolojileri sektörü çalışanları şimdilik kripto yatırımına pek de ilgi duymuyor. Araştırma kripto yatırımında temel motivasyonun yüzde 68 ile hızlı getiri fırsatı olduğunu da ortaya koyuyor.

Yatırımcıların % 65'i 25-45 yaş grubunda Araştırmaya göre kripto yatırımcılarının yüzde 65 gibi büyük bir çoğunluğu 25-45 yaş grubundan oluşuyor. 25 yaş altı yatırımcı oranı da çok yüksek: Yüzde 25.1. Kripto yatırımcılarının bilgi almak için en çok tercih ettiği alan YouTube. Araştırmada tüm dünyadan 12 kripto YouTuber'ı listelenmiş. İçinde Türkiye'den de bir isim var: Kripto Emre. Kripto Emre'nin YouTube hesabının 210 bin takipçisi bulunuyor.

YATIRIMCILARIN %32'SİNİN 100 DOLARDAN AZ COIN'İ VAR

BItcoIn'in son dönemde çok hızlı değer kazanması, yeni ve ‘şimdilik ucuz' coin'lere ilgiyi artırdı ve “100 TL'lik coin” alanların sayısı da patladı. Araştırma 100 doların altında yatırımı olan kripto yatırımcıların oranının yüzde 32.8 olduğunu ortaya koyuyor. Ancak büyük ağırlık yüzde 60 ile 2 bin 500- 5 bin dolar arası yatırımı olanlarda. Araştırmaya göre, kripto yatırımcılarının yüzde 39.9 ile en büyük bölümü haftalık olarak alım yapıyor.