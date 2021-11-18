Kritik toplantı öncesi son tahminler: Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugünkü toplantısı öncesi son tahminler ağırlıklı olarak faiz indirimi olacağı yönünde.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) enflasyondaki yükselişe ve TL’deki sert değer kaybına rağmen gevşeme döngüsüne bugünkü toplantısında da devam etmesi bekleniyor.

TCMB, yükselen enflasyona ve liradaki sert değer kaybına rağmen, enflasyonda yükselişe yol açan unsurların geçici olduğu kanısıyla son iki ayda 300 baz puan faiz indirimine gitti.

Uzmanlar genel olarak bugünkü toplantıda 100 baz puan indirim beklerken piyasanın dolar/TL’deki fiyatlaması da indirim beklentilerinin ağırlıkta olduğunu gösteriyor.

REUTERS ANKETİ İNDİRİM BEKLİYOR

Reuters anketine katılan 14 kurumun tahminleri haftalık repo faizinin sabit bırakılması ile 150 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, ortalama politika faizi tahmini yüzde 15 olarak şekillendi. Reuters PPK anketinin düzenli katılımcılarından en az dört tanesi para politikasının yönünü tahmin etmenin zorluğu sebebiyle bu ayki ankete katılmayacaklarını belirtti.

Reuters anketinde yılsonu politika faizi tahminleri ise yüzde 13 ile yüzde 16 bandında yer alıyor.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg faiz anketine göre ise TCMB’nin politika faizini 100 baz puan indirmesi bekleniyor. Ankete katılan 21 kurumun ortalama beklentisine göre yıl sonunda politika faizinin bulunacağı seviyeye dair beklenti de yüzde 15 seviyesinde oluştu.

Bankaların faiz tahminleri ise çeşitlilik gösterdi. İş Bankası Genel Müdürü’nün tahmini bu ayı pas geçme yönünde olurken Garanti’nin faiz tahmini yapmayı bıraktığı öğrenildi. HSBC ise 100 puanlık indirim tahminini korudu.

İŞ BANKASI TAHMİNİ

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, katıldığı bir televizyon programında, “Faizleri indirmek enflasyon ve kuru kendi kendine bırakmak olacaktır” dedi. Aran, “TCMB’nin faizi sabit bırakmasını bekliyorum, doğru olan da budur” ifadelerini kullandı.

Aran konuşmasında, Kredi maliyetlerinden önce enflasyonu konuşmalıyız. Faizleri indirmek enflasyonu ve kuru başıboş bırakmak anlamına gelecek. Bunun kimsenin hayrına olmadığını düşünüyorum. Merkez Bankası zaten öngördüğümüzün ötesinde faiz indirimlerini yaptı. Ben artık ilave düşüşün Türkiye için yarardan ziyade zarar getireceğini düşünüyorum. Faiz artık enflasyonu takip etmeli” ifadelerini kullandı.

GARANTİ TAHMİN YAPMAYI BIRAKTI

Garanti BBVA, kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, artan politika belirsizliği nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasına yönelik tahminlerine ara verdi.

Kaynaklar bankanın bu kararı, Merkez Bankası'nın Eylül ayındaki sürpriz faiz indirim kararı sonrasında aldığını belirtti. Garanti BBVA anketlere katılmama konusunda alınan bir şirket kararı olmadığını belirtse de banka Bloomberg'in ekim ve kasım ayındaki faiz kararı anketlerine katılmadı.

UZMANLAR İNDİRİM BEKLİYOR

HSBC Portföy Başekonomisti İbrahim Aksoy’un hazırladığı yatırım bülteninde, “Cumhurbaşkanının faizi savunduğunu belirttiği kişiler için yaptığı eleştiri Merkez Bankası'nın TL'de değer kaybına rağmen bugün politika faizini indirebileceğine işaret ediyor. Cumhurbaşkanının açıklamaları sonrasında HSBC Portföy Yönetimi olarak 100 baz puanlık faiz indirimi tahminimizi koruyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Tera Yatırım başekonomisti Enver Erkan da enflasyon başta olmak üzere genel koşullar izin vermese de TCMB’nin bu ay da indirime gitmesini beklediğini, ve yakın zamandaki yönlendirmelere göre bu indirimin daha kısıtlı olsa Aralık’ta da devam edebileceğini söyledi.

‘TAHMİN YAPMANIN MANASI YOK’

Dün sozcu.com.tr’ye konuşan Ekonomist Emrah Lafçı “Piyasa 100 baz puan faiz indirimi bekliyor diye ben de öyle diyorum ancak net bir beklentim yok, tahmin yapmanın manası da yok” dedi. Lafçı, TCMB’nin artık ayrı bir entite olarak görülmesinin doğru olmadığını, bağımsız karar alma yetisinin bütünüyle sona erdiğini, faizi indirmemesi durumunda TCMB Başkanı’nın iş güvencesinin olmayacağını dile getirdi.

Işık Üniversitesi’nden Doç. Dr. Evren Bolgün ise TL’de son günlerde görülen sert değer kaybı nedeniyle yarın TCMB’nin faizi sabit bırakmasını bekleyenlerden.

Tahmin yapmanın çok zor olduğunu, piyasanın kasım ve aralık için toplamda 200 baz puanlık faiz indirimini fiyatladığını belirten Bolgün, “TCMB kur artışı nedeniyle indirimi gelecek aya erteleyebilir” dedi.

DEUTCSHE BANK: BEKLENENDEN HIZLI İNDİRİM OLABİLİR

Deutsche Bank bir araştırma notunda ise Ekim ayında beklenenin altında gelen çekirdek enflasyon ve TCMB’nin cari dengeye yönelik vurgusunun ardından politika faizinin beklenenden daha hızlı indirileceğini düşündüklerini belirtti.

Banka notunda, “Manşet enflasyonun yılı yüzde 19.5 seviyesinde tamamlamasını bekliyoruz. TL’deki değer kaybı ve uluslararası emtia fiyatlarındaki artışın yılın son iki ayında oluşacak olumlu baz etksinden daha ağır basacağını düşünüyoruz. Enflasyon 2022’nin ikinci yarısında da yüzde 20’nin üzerinde kalacak” ifadeleri yer aldı.

TCMB’nin Kasım ve Aralık ayı toplantılarında 100’er baz puanlık iki faiz indirimi yapmasını bekleyen Deutsche Bank, politika duruşunun ve reel faizin lirada ek değer kaybına işaret ettiğini ekledi.

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