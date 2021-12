Marangozluk da ölüyor: Siftahsız kapatıyorum

Ankara'da 32 yıldır marangozluk mesleğini sürdüren ve yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle atölyesini kapatmamak için direnen Hakan Barun, "Artık siftah bile yapamıyoruz" dedi.

Cem YILDIRIM / ANKARA

SÖZCÜ WEB TV'ye konuşan marangoz Hakan Barun, son bir yılda malzemeye yüzde 300 zam geldiğini söyledi ve “Malzeme, nakliye, hamaliye, kesim parası ve işçiliği de koyunca kazanamıyoruz. Sattığımız ürün 40 lira ise 30 liraya zor mal ediyoruz, 35'e satmaya çalışıyoruz” dedi.

BÜYÜK FİRMALARLA BAŞ EDEMİYORUZ

Büyük ve seri üretim yapan firmaların marangozlara olan talebi düşürdüğünü de vurgulayan Barun, “Bana sipariş veren müşterinin isteğini ben 3 liraya mal ediyorsam, büyük firmalar aynı üründen 50 tane yaptığı için 1.5 liraya mal edip, iki liraya satabiliyor. Bununla baş etme şansımız yok” diye konuştu ve şunları söyledi:

ELEMAN ALIP YETİŞTİRME ŞANSIMIZ YOK

– Artık çırak da yetişmiyor. Eğitimde sıkıntı var, liseden sonra bir elemanı alıp bizim yetiştirme şansımız çok az. Elemana verdiğimiz miktar yetersiz geliyor. İş öğreteceğiz, meslek sahibi, yapacağız ama zamana karşı sabırsızlıkları var. Bir an önce zengin olayım, bir an önce her şey benim olsun istiyorlar.

PARMAKLARIMI 15 YAŞIMDA MAKİNEYE KAPTIRDIM

– 1989'da mesleğe başladım ve son 5 yıla kadar kendi yağımızla kavrulduk. Şimdi ise en kötü günleri yaşıyoruz. Dükkanı kapatmamak için direniyoruz. Kapatsak ne yapacağız onu da bilmiyoruz. Mesleğimiz tehlikeli, ben 15 yaşında parmaklarımı makineye kaptırdım. Artık kazanma değil müşterimizi memnun etme peşindeyiz. Çoğu gün siftahsız kapatıyoruz.