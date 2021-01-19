Mehmet Cengiz’in özel jetini Fettah Tamince aldı

Kamudan aldığı dev ihalelerle kamuoyunun yakından tanıdığı müteahhit Mehmet Cengiz özel jetini yine tanınmış iş insanlarından Fettah Tamince'ye sattı.

Cengiz Holding iştiraki Cengiz Havacılık, envanterindeki Falcon 7x özel jeti, Tamince'nin sahip olduğu RIXOS'a sattı.

Cengiz İnşaat'ın liste satış fiyatı 47 milyon dolar olan Falcon 6X değil, 65 milyon dolar olan Gulfstream G650 siparişi verdiği ortaya çıktı.

Cengiz Havacılık, hava taksi sektörüne 2008 yılında girdi. Cengiz'in ilk uçağı Dassault imalatı Falcon 2000LX oldu. Şirket 2018 yılındauzun menzilli üç motorlu Falcon 7X'i satın aldı.

ŞUBAT AYINDA YENİ UÇAĞI GELİYOR

Mehmet Cengiz geçtiğimiz günlerde yeni uçak siparişini yalanlamıştı. Ancak sipariş ettiği Falcon 6X'ten vazgeçtiği ve çok daha pahalı olan Gulfstream G650 satınaldığı ortaya çıktı.

6X'in liste fiyatı 46 milyon dolarken, Cengiz'in G650'yi 62 milyon dolara satın aldığı öğrenildi. Uçağın önümüzdeki ay teslim alınacağı bunun için iki pilotun yurtdışına tip eğitimine gönderildiği gelen bilgiler arasında.

ABD yapımı Gulfstream G650 13 bin kilometrelik menziliyle iş insanlarının dünyanın hemen hemen tüm noktalarına direkt uçuşuna imkan sağlıyor.

UZUN MENZİLLİ

Dassault tasarımı Falcon 7X tipi iş jeti uzun menzilli, üç motorlu uçak, iş adamlarını performans ve konforu birlikte sunuyor. Mehmet Cengiz'in, Fettah Tamince'ye sattığı TC-CMC tescilli 7X, 23.38 metre uzunluğa ve 26,21 metre kanat açıklığına sahip. 41 ülkede 270'in üzerinde Falcon 7X hizmet veriyor.

YILBAŞINDAN BU YANA YOĞUN TRAFİK

Falcon 7x'in yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği oldukça yoğun trafik dikkat çekiyor. Uçağın ağırlıklı olarak Tamince'nin yatırımlarının bulunduğu şehirlere uçtuğu görüldü.

BODRUM'DA ORTAK İŞ YAPIYORLAR

Mehmet Cengiz ve Fettah Tamince son olarak Bodrum'da yaptıkları ortaklıkla gündeme gelmişti. Mehmet Cengiz’e ait Cengiz Holding ve Rixos Grubunun patronu Fettah Tamince'nin ortakları olduğu Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş’nin Cennet Koyu'nda, 4 adet mendirek yapısı ile 2 adet plaj yapmayı planladığı öğrenildi. Proje alanı kültür varlıkları, tabiat varlıkları, SİT ve koruma alanı içerisinde kalıyor.

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