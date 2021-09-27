Merkez Bankası’nda Covid-19 sürprizi

Merkez Bankası'nın 23 Eylül'deki faiz indirimi kararına imza atan Para Politikası Kurulu'nda bir üyenin eksik olması dikkat çekmişti. Bloomberg, Prof. Dr. Abdullah Yavaş'ın covid19'a yakalandığı için toplantıya katılamadığını yazdı.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı aldığı 23 Eylül’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir üyenin toplantıya katılmaması soru işaretlerine neden olmuştu.

Bloomberg’in konuya dair doğrudan bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı habere göre, PPK üyesi Abdullah Yavaş, Covid-19 testi pozitif olduğu için 23 Eylül’deki toplantıya katılamadı.

Prof. Dr. Yavaş’ın, ikamet ettiği ABD’de virüse yakalandığı aktarıldı.

TCMB ise resmi olarak konuya dair bir açıklama yapmadı.

PPK’nın, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu dahil toplam 7 üyesi bulunuyor.

2008’DEN BU YANA ÜYE

23 Eylül’deki PPK karar metninde toplantıya katılan 6 üyenin adı yer alırken, 2008 yılından beri kurulun üyesi olan Abdullah Yavaş’ın bulunmaması dikkat çekmişti.

100 baz puanlık faiz indiriminin ardından dolar/TL, 8,65’ten 8,80’e yükselmiş, sonrasında ise 8,89 ile rekor kırmıştı.

23 Eylül’deki PPK toplantısına Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (Başkan), Dr. Emrah Şener, Dr. Uğur Namık Küçük, Mustafa Duman, Prof. Dr. Semih Tümen, Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu katıldı.

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